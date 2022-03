Gerardo Martino les da la espalda: conoce a las grandes ausencias apartadas de la selección mexicana por caprichos del “Tata”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La selección mexicana dio a conocer a su lista de convocados para afrontar las últimas tres jornadas del Octagonal de Concacaf con los ojos puestos en la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Gerardo Martino sorprendió con algunas grandes ausencias en El Tri, unas obligadas y otras por capricho.

De buenas a primera, la primera gran sorpresa fue la ausencia de Rogelio Funes Mori. El futbolista de Rayados de Monterrey no está a plenitud de condiciones físicas y además no pasa por su mejor momento futbolístico. Ante este panorama, el “Tata” prefirió dejarlo a un lado y suplirlo con la inesperada aparición del atacante de Cruz Azul, Santiago Giménez.

Los grandes ausentes de México para el cierre del Octagonal de Concacaf

Luego de que salió la convocatoria, los usuarios en las redes sociales comenzaron a manifestar sus disconformidades por la ausencia de algunos futbolistas. ..NO hay de otra , pero no podemos dejar de pasar y ver que se convoca al mismo grupito .POR INTERESES .no por lo deportivo.Ochoa ultimo en la general con America , obvio que no anda bien ,si del recuerdo se convoca ahora …wow espero pierdan🇺🇸para que se vaya el TATA ..es simple— anguiano (@gigo_jose) March 18, 2022

Chicharito

Una vez más, Javier Hernández se queda fuera de la selección mexicana sin importar que sea el atacante con mejor estado de forma de El Tri. La ausencia de Rogelio Funes Mori le abría un espacio a “Chicharito”, pero Gerardo Martino se mantuvo firme y lo excluyó una vez más. Es mejor entender que ya no lo veremos más en la Selección Mexicana…😔🇲🇽 pic.twitter.com/embrkd8MBk— Analistas (@SomosAnalistas_) March 18, 2022

Carlos Acevedo

En la portería también hubo discusión. En los últimos días, Jesús Corona criticó la manera en que Gerardo Martino elige a sus convocados. El experimentado guardameta de Cruz Azul no entiende el criterio del “Tata” y volvió a quedar de manifiesto. Carlos Acevedo es uno de los mejores guardametas de la Liga MX. Esto no le sirvió para ser considerado entre los cuatro porteros de El Tri. ¡En fin ellos se lo pierden! ⚽🧤🇲🇽

Carlos Acevedo nos ha demostrado mas de una vez de lo que es capaz de hacer en Santos Laguna. Sabemos que está para grandes cosas. Por ello recordamos la mas reciente y sobresaliente de sus actuaciones. ¿Cuántos mas la vieron más de una vez?😇 pic.twitter.com/vqqPyNgXnv— Legión Guerrera 💚🇳🇬 (@LegionGuerrera) March 18, 2022

Alan Mozo

El futbolista de Pumas de la UNAM tendrá que replantearse ir al concierto de Bad Bunny durante la fecha del Mundial. Esta era la oportunidad de probar de nuevo al futbolista mexicano con los colores de la selección. Mozo atraviesa un buen momento con Los del Pedregal, pero no fue suficiente para convencer a Martino. Sobre la lista del Tata, hay 2 jugadores que no puedo creer que no sean llamados:



– Alan Mozo: Nos hemos quejado durante años de nuestros laterales, específicamente sobre que no saben centrar. Mozo si lo sabe y no es llamado.



– CH14: Todos sabemos sus méritos. Tendría que estar pic.twitter.com/6jMj1uRU2t— EL CHAPITO (Apuestas Deportivas) (@ChapitoApuestas) March 18, 2022

También te puede interesar:

· Los dos futbolistas claves de Gerardo Martino para vencer a Estados Unidos e imponer condiciones en el Octogonal de Concacaf

· “No le lleno el ojo”: Jesus Corona denuncia una injusticia dentro de las convocatorias de Gerardo Martino

· Prefirió representar a México: Luca Dupuy reveló que fue tentado por Argentina, pero los rechazó para uniformarse con El Tri