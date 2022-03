“No le lleno el ojo”: Jesus Corona denuncia una injusticia dentro de las convocatorias de Gerardo Martino

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jugar en la selección es el sueño de todo futbolista al iniciar su carrera profesional. Son pocos los jugadores que pueden darse el lujo de representar a su país. Sin embargo, dentro de la selección mexicana sucede algo peculiar. José de Jesús Corona, ex arquero habitual de El Tri, siente una injusticia dentro del conjunto azteca. El guardameta de Cruz Azul arremetió contra las decisiones de Gerardo Martino.

Bajo la percepción del “Chuy” Corona, el “Tata” ha estado ignorando su regularidad bajo la portería de Cruz Azul. El guardameta de “La Máquina” considera que tiene las condiciones para ser llamado por Gerardo Martino, pero por alguna razón el argentino no lo incluye en las listas.

“Parece que no le lleno el ojo al técnico de turno. Creo que toma en cuenta otras situaciones. Las estadísticas hablan por sí solas y bueno, de igual forma vemos a un Alfredo Talavera, que soy un año más grande que él y que demuestra esa regularidad, pero aún así lo llaman. En mi casi no se ha dado”, sentenció Corona en unas declaraciones recopiladas por Bolavip.

José de Jesús Corona fue una pieza importante en la obtención del campeonato de Cruz Azul. Los reflejos del veterano guardameta contribuyeron a la causa de Juan Reynoso y acabaron con una sequía de títulos del club en la Liga MX. Bajo estas circunstancias, “Chuy” reconoce no entender las razones por las que Gerardo Martino lo ha hecho a un lado.

“He pasado por buenos torneos últimamente; de hecho, en el torneo en que fuimos campeones, también salí como el mejor portero de la Liga MX y eso es un mensaje en el que dices: ‘Bueno, mínimo voy a llamarlo liga conocerlo a ver qué pasa con este portero’, pero no, ni siquiera eso. Es algo que en lo personal no entiendo”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Jesus Corona (@jjesuscorona01)

Corona, un viejo conocido de El Tri

Jesús Corona ha formado parte de la selección mexicana en distintas etapas. El veterano guardameta asistió a unos Juegos Olímpicos, defendió el arco en las categorías sub-17, sub-23 y en 54 ocasiones protegió el arco de El Tri.

“Dicen que para ir a la selección uno tiene que demostrar principalmente en su equipo con buenas actuaciones. Uno tiene que ganarse el derecho a poder representar a tu país y creo que lo he venido haciendo”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Jesus Corona (@jjesuscorona01)

