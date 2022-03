Gerardo Martino desiste de Funes Mori, ¿quién será el delantero de El Tri en el cierre del Octagonal de Concacaf?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pocos días de que se disputen las últimas tres jornadas del Octagonal de Concacaf, la selección mexicana tiene más dudas que certezas. Rogelio Funes Mori no pasa por un buen momento en Rayados de Monterrey. El “Tata” tendría un vacío en la delantera que no sabría con quién ocupar. Sin embargo hay algo que si está claro: Chicharito no será el atacante elegido.

🔥 | ¡VOLVIÓ ROGELIO FUNES MORI A MARCAR GOL CON #RAYADOS 🤠🔵⚪️! pic.twitter.com/zoDVeMiV7u — Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) March 6, 2022

Según fuentes de Mediotiempo, Gerardo Martino excluirá de esta convocatoria a Rogelio Funes Mori. Además de pasar por una sequía goleadora, el “Mellizo” tendría algunas dolencias en su muslo derecho, razón por la cual no estaría al 100% para la convocatoria.

Con la ausencia del atacante de Rayados de Monterrey, surgiría la posibilidad de que Javier Hernández sea tomado en cuenta, pero los reportes indican que el delantero de Los Ángeles Galaxy no estará de nuevo en la convocatoria de El Tri, a pesar de haber iniciado con el pie derecho la MLS.

¡CHICHADIOS AL RESCATE!



Tenía que ser él. Chicharito Hernández marca su 1º gol de esta MLS 2022 con #LAGalaxy. El delantero mexicano firma el 1-0 con un GOLAZO en el minuto 89 vs #NYCFC. 🇲🇽🔥🇲🇽🔥🇲🇽

pic.twitter.com/ssK7WO69DI— Mario Reinoso (@MarioReinoso17) February 27, 2022

¿Quién será el atacante de El Tri?

Todo parece indicar que el elegido está en la Liga MX. Santiago Giménez es un jugador e que agrada dentro del cuerpo técnico del seleccionador de México. El goleador de Cruz Azul recibiría un nuevo llamado de la selección mexicana y tendría la responsabilidad de hacer olvidar a Funes Mori. Santiago Giménez in his last three Liga MX games.



– 92’ minutes

– 2 goals

– 1 assist

– 4 shots on target

– 2 key passes



All three games as a sub in the 2nd half… pic.twitter.com/UWKTG2vlsv— MexNexGen (@MexNexGen2) March 3, 2022

Por lo pronto, aún falta que el “Tata” mande su lista oficial. El jueves 17 de marzo se publicaría la convocatoria definitiva para afrontar las últimas tres jornadas del Octagonal de Concacaf. México se medirá ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador con la intención de asegurar su pase a Qatar 2022.

