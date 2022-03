¿México se queda sin rivales? Jugadores de la selección de El Salvador no quieren jugar contra El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La selección de El Salvador pasa por un cambio generacional. La Selecta aún tiene posibilidades de llegar al repechaje para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, algunos futbolistas habrían manifestado su deseo de no jugar la última jornada ante la selección mexicana. Esta actitud ha sido rechazada por los referentes de los Cuscatlecos.

“Siempre he visto lo que yo quiero, cada vez que me llamen a selección, yo me presento. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros, ellos sabrán el por qué, yo siempre estaré listo para cuando me llamen“, declaró el defensor salvadoreño Roberto Domínguez. Su testimonio fue recopilado por Mediotiempo.

A pesar de que las posibilidades son escasas, el futbolista de 24 años reconoció la importancia de finalizar el Octagonal de Concacaf de buena manera, además de demostrarle al seleccionador qué hay material para afrontar el próximo proceso mundialista.

“El profesor dejó claro que iba a trabajar con muchos jóvenes para el proceso del siguiente Mundial. Lo va a hacer así, porque hay muchos jugadores buenos en nuestra liga y muchos que también están saliendo de la Selección sub-20“, explicó.

La Selecta marcha en la sexta posición del torneo con 9 puntos. A falta de tres partidos por disputarse, El Salvador apunta a una combinación de resultados que les permita llegar a la cuarta posición, lugar que ocupa Panamá con 17 unidades. Los Cuscatlecos enfrentarán a México el 30 de marzo en el Estadio Azteca. Y así quedó la tabla del octagonal final en la Concacaf.



