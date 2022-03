Sarah Jessica Parker festeja sus 57 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Entrenada en canto y ballet desde que era apenas una niña, Sarah Jessica Parker nació el 25 de marzo de 1965 en Nelsonville, Ohio. Sus padres, Stephen y Barbra Parker, decidieron separarse poco después de su nacimiento. Posteriormente, su madre se volvió a casar con un hombre de negocios llamado Paul Forste., así dio a luz a otros cuatro hijos, por lo que en consecuencia tiene siete hermanos en total.

Se unió al Ballet de Cincinnati y luego siguió a su familia a Nueva York, donde pulió con entusiasmo sus habilidades de baile en el ‘American Ballet Theatre’, mientras cantaba con ‘Metropolitan Opera’ en sus producciones de “Cavaleria Rusticana”, “Pagliacci”, y “Desfile”.

Encontró su debut en la pantalla chica a través de “The Little Match Girl” de NBC a los 8 años, Sarah luego obtuvo su primer papel en Broadway en “The Innocents”, lo que llevó a la familia a mudarse a Nueva Jersey en 1976 con el propósito de apoyar su sueño de convertirse en actriz.

Esto continuó con otro en “Annie” en el año 1978 y un debut cinematográfico en “Rich Kids” (1979) en el que sus escenas posteriores fueron lamentablemente eliminadas. Sin embargo, su decepción no duró mucho, ya que CBS la seleccionó satisfactoriamente para unirse al elenco de su serie de comedia titulada “Square Pegs” (1982-1983). Interpretando a una adolescente torpe y con anteojos llamada Patty Greene, sorprendentemente ganó la atención adecuada de la audiencia para convertirse en una brillante estrella en ascenso de Hollywood.

Sarah finalmente decidió concentrarse por completo en seguir una carrera como actriz después de graduarse de ‘Hollywood High School’. A lo largo de la década de los 80, participó en:”Somewhere Tomorrow” (1983), “The Almost Royal Family” (1984), “Girls Just Want to Have Fun” (1985). “The Room Upstairs” (1987) y “Pursuit”, también conocido como “Twist of Fate” (1989).

A partir de ese momento, a Sarah se la vio más en películas que en programas de televisión, pero no obtuvo la popularidad que merecía. No fue hasta 1998 que realmente brilló cuando aceptó el papel de Carrie Bradshaw en la serie de HBO, “Sex and the City” (1998).

El programa se disparó instantáneamente hasta convertirse en uno de mayor audiencia en los EE. UU., e incluso en el mundo, lo que impulsó automáticamente su carrera hasta la cima.

Logró numerosas nominaciones a premios prestigiosos, incluida la de Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia en los Premios Emmy cinco veces seguidas, de 1999 a 2003, y finalmente se llevó a casa una en el año de 2004. Además, ha sido galardonada con cuatro premios Globo de Oro, además de un Premio del Sindicato de Actores.

Después de que “Sex and the City” llegara a su episodio final en 2004, continuó construyendo su currículum cinematográfico durante los dos años siguientes, apareciendo en “Strangers with Candy” y “The Family Stone.

En el 2008 se reunió con los miembros del elenco de “Sex” en la muy esperada versión para la pantalla grande del programa de televisión. View this post on Instagram A post shared by SJP (@sarahjessicaparker)

Más allá de su profesión como actriz, Sarah participa activamente en causas benéficas y políticas. Ha sido nombrada por UNICEF para ser su representante para las artes escénicas, mientras que también trabaja para recaudar fondos para la investigación del SIDA, PBS, Red de Información Legal para el Cáncer y programas escolares de música.

En cuanto a su vida privada, tuvo una relación amorosa con el actor Robert Downey Jr. durante siete años entre 1984 y 1991 antes de salir con John F. Kennedy Jr. durante varios meses durante la década de los 90. Sin embargo, finalmente le entregó su corazón a Matthew Broderick y casaron el19 de mayo de 1997 y luego nació su hijo, James Wilke Broderick, el 28 de octubre de 2002 en el Hospital Lenox Hill de Manhattan.

Seguir leyendo: