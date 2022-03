Giovanni Reyna, la estrella de Concacaf valorada en $50 millones de dólares que pudo haber rechazado a Estados Unidos por otros tres países 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Giovanni Alejandro Reyna fue la sensación del partido de Estados Unidos contra México. El joven futbolista de 19 años de edad fue comparado con el mismísimo Diego Armando Maradona por una jugada en la que burló con limpieza y simplicidad a media docena de jugadores mexicanos. El mediocampista fue viral en las redes sociales y apunta a ser una de las grandes figuras de Concacaf.

Estados Unidos goza de una plantilla llena de jóvenes futbolistas con mucho talento. Uno de ellos es Reyna, jugador del Borussia Dortmund y que está valorado en $50 millones de dólares. El talentoso mediocampista fue formado en las academias del New York City antes de irse a Alemania, lugar en donde es considerado una de las grandes promesas del equipo que hace de local en el Signal Iduna Park.

A pesar de que ya ha jugado hasta diez partidos oficiales con la selección absoluta de Estados Unidos, Giovanni Reyna tenía la posibilidad de representar a otros tres países, cada uno con historias futbolísticas muy particulares. Gio Reyna channeling his inner Diego Maradona ‘86 is even better with Spanish commentary 🪄



(via @TUDNUSA)pic.twitter.com/abCh6p4QJH— B/R Football (@brfootball) March 25, 2022

Los tres países que puso representar Giovanni Reyna, en lugar de Estados Unidos

De buenas a primeras, Giovanni Alejandro Reyna no nació en Estados Unidos. El futbolista del Borussia Dortmund nació en Inglaterra, puntualmente en Durham. El futbolista de 19 años de edad nació en dicho lugar porque su padre jugaba en Sunderland.

Por otra parte, sus abuelos también le dieron más opciones a su nieto, sin intención. Miguel Reyna, abuelo de Giovanni, jugó muchos años en Argentina, puntualmente el la Primera División de Los Andes; por su parte, su abuela materna es de Portugal, nacionalidad que adquirió su padre y fue traspasado a la joya de 19 años de edad.

Giovanni Reyna, 17 años. 🇺🇸



Así fue su primer gol con el Dortmund. Habrá que estar pendientes de este jugador. 👁



pic.twitter.com/oorYE4q3hq— CRACKS (@cracks_oficial) February 11, 2020

Bajo estas circunstancias, Reyna pudo haber jugador en la UEFA (Inglaterra o Portugal) y en Conmebol (Argentina), pero terminó decantándose por Estados Unidos, lugar en donde dio sus primeros pasos futbolísticos y hoy es una de las caras del futuro de Concacaf. A hard-fought point on the road. 🇺🇸— U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 25, 2022

