Te llevamos a conocer la casa de Janeth Valenzuela, la bella ‘Reina del Acordeón’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La intérprete chihuahuense Janeth Valenzuela, quien es conocida como la ‘Reina del Acordeón’, decidió renunciar, a principios del 2020, a la empresa transnacional para la que trabajaba con el único propósito de perseguir su sueño en el mundo de la música.

La talentosa joven, quien conquista a sus fans con su voz y con su habilidad para los instrumentos musicales, suele recurrir a sus redes sociales para compartir algunos detalles de su casa en Ciudad Juárez.

El inmueble, que adquirió en el 2021, se ubica en un lugar con el que Janeth siempre soñó, razón por la que es la más feliz de estar el mayor tiempo posible en su hogar.

Cocina

Su cocina, tal y como nos lo ha presumido en varias fotografías, está equipada con una alacena de color café y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Al igual cuenta con una barra, que se conecta con el área de comedor y que puede funcionar para preparar los alimentos o como desayunador.

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa de madera con espacio para seis sillas de tono verde con asientos de color hueso, así como con una repisas donde coloca algunos artículos decorativos.

Sala

Su sala está compuesta por unos sofás de piel, por una mesa de centro de cristal y por una alfombra café. View this post on Instagram A post shared by Janeth Valenzuela (@janeth_lvg)

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande con cabecera de color café y ropa de cama que combina los tonos grises y blancos. View this post on Instagram A post shared by Janeth Valenzuela (@janeth_lvg)

Sigue leyendo:

Conoce la casa que el fallecido Taylor Hawkins compró tras su debut con Foo Fighters

Así es Casa Medina, el lujoso hotel donde murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Conoce por dentro la casa de Joaquín Ruiz, el talentoso guitarrista de Grupo Firme

Así es por dentro la casa donde Fernando del Rincón se refugió tras volver de la guerra