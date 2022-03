Un incendio en Colorado obliga a evacuar al menos a 19,000 en Boulder

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al menos 19,000 personas estaban bajo evacuaciones obligatorias el sábado cuando un incendio forestal de rápido movimiento ardió en el área de Boulder, Colorado, informaron las autoridades.

Boulder Fire-Rescue has ordered 1,200 residences to evacuate after a fire began in the area near NCAR. The fire began shortly before 3 p.m. local time. Boulder Police has warned everyone near NCAR to evacuate immediately. #NCARfire #Boulderfire https://t.co/hSV827kkVz pic.twitter.com/Y88vmo3iol — Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) March 26, 2022

No se reportan lesionados y no se conoce de inmediato si alguna estructura estaba amenazada, pero el incendio cerca del National Center for Atmospheric Research’s Mesa Laboratory y Centro de Visitantes (NCAR) se había duplicado en unas pocas horas el sábado por la tarde.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Boulder tuiteó que entre los que recibieron la orden de evacuar había personas conectadas a unas 8,000 casas cerca del incendio. Se destinó un albergue para animales grandes en el recinto ferial del condado de Boulder, dijeron las autoridades.

#NCARFire evacuation areas include 19,000 people and 8,000 homes. The fire is currently at 123 acres and zero containment. — Boulder OEM (@BoulderOEM) March 26, 2022

#NCARFire Boulder County Fairgrounds now accepting large animals: 9595 Nelson Road in Longmont. Humane Society of Boulder Valley, 2323 55th St. in Boulder, can accept smaller pets and companion animals for shelter and care.— Boulder OEM (@BoulderOEM) March 26, 2022

Se estimó que el incendio creció rápidamente de 60 acres a 123 acres, dijo la oficina y no está contenido, según los reportes del Departamento de Policía de Boulder. We will livestream our next press/community update around 7pm Mountain time via @bouldercolorado YouTube account and we will tweet the link here. The fire is currently at 126 acres with zero containment #NCARFire pic.twitter.com/csRD4eUHZN— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 27, 2022

Los bomberos informaron que están trabajando activamente en el vecindario de Stony Hill y en el sur para proteger los hogares, por si los vientos cambian al oeste y hacen que el fuego se extienda hacia la ciudad de Boulder.

Un albergue para evacuados por el incendio se habilitó por las autoridades en el Centro Comunitario de East Boulder en 5660 Sioux Drive.

Boulder es una ciudad al pie de las Montañas Rocosas, en el norte de Colorado. El incendio está en un área donde un incendio destruyó 1,000 casas el año pasado en el condado no incorporado de Boulder y los suburbios de Superior y Louisville.

Te puede interesar:

– Autoridades confirman que un niño de 5 años inició el incendio que mató a 12 en Filadelfia

– Incendios forestales consumen miles de acres en Florida Panhandle obligando a sus habitantes a evacuar

– Una tubería de gas cortada pudo causar la explosión que destruyó un edificio en Maryland