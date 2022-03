Cristian Nodal se disculpa por no llegar a su concierto mientras Belinda posa con escote profundo y feliz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cristian Nodal ofreció disculpas al público de Colombia debido a que no logró llegar a su presentación que tenía programada para el pasado sábado 26 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El cantante de regional mexicano utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje a sus fanáticos.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles”. Christian Nodal

En la grabación de cerca de un minuto de duración, afirmó que fue por cuestiones climatológicas que no se presentó, aun cuando ya su equipo de trabajo ya estaba desde el día anterior en la ciudad.

“El día de hoy llevo intentando llegar a Medellín de todas las maneras, no es posible. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas, el clima no estuvo a nuestro favor, espero que comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, agregó.

Aunque aseguró que estaba muy emocionado por llegar a cantarles y hacer que se llevaran una noche inolvidable, desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon a pesar del gran trabajo que realizaron los empresarios.

“Allí está mi equipo de trabajo, está mi producción, está mi mariacheño. Todo estaba cien por ciento confirmado, los empresarios hicieron un gran trabajo, todo estaba perfecto, simplemente las cosas no salieron como se planearon“, explicó Christian Nodal.

Sin embargo, la disculpas de corazón y el video no fue bien recibido por sus fanáticos, quienes abandonaron el estado completamente molestos por la falta del cantante, quien finalizó su mensaje deseando que pronto vuelva a tener la oportunidad de ir y cantarles y pasar una gran noche con el Forajido Tour. View this post on Instagram A post shared by LADY COMUNICA (@ladycomunica)

Por otro lado, Belinda deslumbró con su belleza dentro de la misma red social, en donde compartió un video en el que se muestra feliz mientras modela dos elegantes vestidos de escote profundo.

El primero de ellos un diseño en tono rosado de corte strapless que dejó a la vista sus hombros. Asimismo, apareció luciendo un vestido en tono neón de cuello en V con el que derrochó belleza y sensualidad en cada movimiento. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

