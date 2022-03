¡Grande Hugol! Reconocen a Hugo Sánchez como uno de los 15 mejores jugadores en la historia del Real Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hugo Sánchez fue reconocido por la revista Four Four Two como uno de los 50 mejores jugadores históricos del Real Madrid, ubicándolo en el puesto número 14, por encima de leyendas como Roberto Carlos (puesto 17), Ronaldo (22) y David Beckham (43).

La prestigiosa publicación inglesa calificó al jugador azteca de “asombroso” debido a su manera de definir y a su olfato goleador, además de ser un gran complemento para la denominada “Quinta del Buitre”, la generación de futbolistas formados en el Real Madrid encabezada por Emilio Butragueño, e integrada por Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Míchel González y Rafael Martín Vázquez.

Hugo Sánchez marcó 208 goles en 282 partidos con el Madrid a lo largo de 7 temporadas.

