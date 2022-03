Alessandra Rosaldo no acompañó a Eugenio Derbez a los Oscar 2022 y ya se sabe por qué

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La noche del pasado 27 de marzo, “CODA: Señales del corazón” se coronó con el título de Mejor Película durante la edición número 94 de la entrega de los Premios Oscar, con lo que el mexicano Eugenio Derbez subió al escenario para celebrar un éxito más en su carrera. Sin embargo, en esta ocasión la gran ausente de la noche fue su esposa, Alessandra Rosaldo, quien no pudo asistir por un poderoso motivo.

Sin duda alguna Alessandra Rosaldo se ha convertido en una de las personas que más apoya a Eugenio Derbez y siempre se habían visto juntos en los eventos especiales, por lo que su ausencia en la ceremonia de los Premios de la Academia del pasado fin de semana sorprendió, ya que no estuvo presente para disfrutar de una de las noches más especiales en la carrera del mexicano.

Sin embargo, todo se debió a que Alessandra Rosaldo forma parte de la gira de conciertos 90´s Pop Tour como vocalista de Sentidos Opuestos, en el que tuvo una presentación en Puebla, México, horas antes de la entrega de los Premios Oscar.

Pero aunque no asistió físicamente, fue testigo del éxito de Eugenio Derbez en los Premios Oscar 2022 a la distancia, y junto a su hija Aitana disfrutó el gran momento en que el actor subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Película por “CODA: Señales del corazón”, en la que formó parte del elenco interpretando a Bernardo Villalobos (Mr. V.).

Así lo compartió con un video publicado a través de sus redes sociales, en donde confesó lo mal que se sintió de no poder estar junto a su esposo, pero que sin duda disfrutó del gran momento con su hija.

“Un pedazo de mi corazón está roto por no haber estado ahí contigo en ese momento, pero he de decir que fue hermoso vivirlo con Aitana y juntas aplaudirte, celebrarte y verte brillar en ese escenario. Te amamos con toda el alma y estamos inmensamente orgullosas de ti. ¡Felicidades mi amor!”, escribió la cantante al pie de la publicación. View this post on Instagram A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo)

Y finalizó recordándole que ella había pronosticado que éste sería el 27 más feliz de todos, pues este mismo día celebraron su aniversario de bodas número 16, por lo que horas antes de la premiación le envió un arreglo de rosas doradas en alusión al premio que llevaría esa noche a casa.

También te podría interesar:

–Eugenio Derbez muestra todo lo que vivió antes de llegar a la alfombra roja de los Premios Oscar 2022

–Eugenio Derbez celebra su aniversario de bodas antes de asistir a la ceremonia de los Premios Oscar

–Mhoni Vidente se le fue a la yugular a Eugenio Derbez por criticar el Tren Maya: “Ridículos”