Oribe Peralta defiende al “Tata” Martino y se enfrasca en acalorada discusión con la afición mexicana

Durante su último partido contra Honduras, México aseguró el repechaje rumbo a Qatar 2022 en las eliminatorias de Concacaf; sin embargo, el equipo apenas derrotó a los catrachos 0-1 y no convenció a la afición mexicana, por lo que en redes sociales se notaba el descontento de los seguidores del Tri con el accionar del combinado nacional. Pero Oribe Peralta, un exjugador del equipo, habló a favor del DT en Twitter y se enfrascó en una discusión con aquellos que no pensaban igual.

Mientras el malestar de los fans con el entrenador del Tri, Gerardo Martino, era evidente, “El Hermoso” Peralta publicó un tuit en el que defendió al DT nacional y, al mismo tiempo, ironizó sobre quienes los que lo atacaban.

“Si todos los entrenadores de Twitter somos mejores que el que está en turno, ¿por qué no nos postulamos para dirigir a México?“, comentó en Twitter.

Si todos los entrenadores de Twitter somos mejores que el que está en turno, por qué no nos postulamos para dirigir a 🇲🇽?



🤔🤔— Oribe Peralta (@OribePeralta) March 27, 2022

A esto, la afición le respondió que con gusto lo harían si fueran tomados en cuenta por la Federación Mexicana de Fútbol para ocupar el puesto. También hubo quien le preguntó si entonces no podía cuestionar a un presidente o servidor público, a lo que el futbolista respondió que no lo veía haciéndolo. Y porque no veo en ninguna parte su cuestionamiento hacia todos esos profesionales?— Oribe Peralta (@OribePeralta) March 28, 2022

Y eso desató una ola de críticas por parte de los aficionados hacia “El Cepillo”, en los que atacaron hasta su carrera profesional y le pidieron que no opinara si iba a justificar la mediocridad, que no defendiera lo indefendible y que sus comentarios eran desafortunados, entre otras cosas, a lo que respondió con una pregunta: “¿O sea todos pueden decir lo que piensan, pero yo no puedo hacerlo?”. O sea todos pueden decir lo que piensan, pero yo no puedo hacerlo?— Oribe Peralta (@OribePeralta) March 28, 2022

Y esto desató una gran cantidad de memes, en los que lo acusaron de llorón y de payaso. O sea todos pueden decir lo que piensan, pero yo no puedo hacerlo? pic.twitter.com/d4R8vmwVVX— Mauricio Sánchez (@MauricioEmDmc) March 28, 2022

Sin embargo, poco después de contestarle de forma individual a varios aficionados más, minimizó los ataques, dijo que todo lo tomó con humor y que se había reído con las respuestas de los internautas. Gracias por hacerme reír con sus respuestas! Los quiero— Oribe Peralta (@OribePeralta) March 28, 2022

Finalmente, mientras continuaban los ataques decidió cerrar el tema y dio a entender que ya se iba a dormir, pero en el tono irónico en el que manejó casi toda la conversación respecto al tema. pic.twitter.com/ZSSQfykaOv— Oribe Peralta (@OribePeralta) March 28, 2022

