Avril Lavigne quiere a Kristen Stewart como la protagonista de su película biográfica, si es que algún día llega a hacerse

Avril Lavigne tiene en la mira a Kristen Stewart para protagonizar la que fuera su película biográfica. Aunque la rockera no tiene ningún filme sobre su vida en marcha, declaró recientemente a Access Hollywood que en caso de hacer uno, querría que la actriz nominada al Oscar por la cinta “Spencer”, de 31 años, la interpretara.

Después de pensarlo en la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards 2022, Lavigne dijo al medio: “Kristen Stewart sería genial para interpretarme en una película. Sí, ella es genial”. La ex protagonista de la saga “Twilight” tiene cierta credibilidad en el género de las estrellas del rock, después de encarnar a Joan Jett en la película de 2010 “The Runaways”, junto a Dakota Fanning como Cherie Currie.

Jett, que ahora tiene 63 años, contó a MTV News en 2009 cómo Stewart se involucró tanto en el personaje para representarla en el filme: “Ella escuchaba mi acento y observaba mi lenguaje corporal. Es una actriz de peso, honesta, íntegra y profunda, y es muy seria. Lo toma como un arte”, reveló.

A principios de este mes, Lavigne habló con Alt Press sobre las ideas erróneas que se tienen de ella como persona, dada su personalidad punk-rock. “Honestamente, mucha gente, cuando me conoce, [piensa] que voy a ser una p****. En realidad soy muy agradable. Siempre dicen: ‘Dios mío, no eres lo que esperaba’. La gente piensa que soy rara, dura y fuerte”. Y añadió: “Tienes que defenderte a ti misma. Puedes parecer una z****, pero creo que ser una z**** es algo muy bueno. Soy una p****, y eso es bueno. Significa que no eres tonto. Que no eres un pelele y que dices lo que piensas”.

Esa fuerza de voluntad es algo que la cantante ha tenido que desarrollar durante toda su carrera para llegar a donde está hoy: “Soy terca, de voluntad y de mente fuerte, y si me siento de una manera determinada, me mantengo en ella. Lucho constantemente. He luchado desde el primer día para escribir mis propias canciones. He tenido que luchar toda mi carrera para escribir el tipo de música que quería”, declaró Avril. “A veces las compañías de discos me echaban para atrás y no entendían mi visión. Tuve que luchar y pelear siempre con cada álbum para seguir en la dirección musical que quería, aunque trataran de influir en mí de otra manera”.

