“Estaban cagados”: Lucas Cavallini y la selección de Canadá se burlaron del “Chucky” Lozano y el Tri en duelo eliminatorio

Lucas Cavallini, un viejo conocido de la Liga MX, recordó en entrevista la anécdota que vivió hace unos meses, cuando la selección de Canadá recibió a la escuadra mexicana en Edmonton y los suyos se burlaron de los aztecas por el frío que se sentía.

El partido en cuestión se disputó el 16 de noviembre pasado en el Estadio Commonwealth de la ciudad de Edmonton, con una temperatura de -7 grados centígrados y una sensación térmica de -17, frío que sobrepasa por mucho el que están acostumbrados a sentir los aztecas y que les tensó los músculos, algo que fue motivo de burla por parte de los locales.

🥶⚽ Así luce el Commonwealth Stadium donde la noche de este martes será el partido Canadá vs. México, todo está bajo la nieve.



En poco tiempo, la temperatura que se espera es de -9° cuando inicie el partido.



📸 @CanadaSoccerEN pic.twitter.com/gujeSps0xl — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 17, 2021

El delantero, quien cuenta con la nacionalidad argentina y canadiense, pero que juega para la selección de la Hoja de Maple, rememoró que esta incomodidad de los mexicanos fue captada por ellos desde antes de que iniciara el partido y que desató las risas entre sus compañeros.

“No sabes lo que era el partido contra México, en el himno estaba ‘Chucky’ Lozano congelado y temblando, estaban cagados de frío todos. Yo me reía y los mirábamos desde el banco. Ya estábamos ganando 1-0″, contó el exjugador de Puebla en entrevista para Sportscenter de ESPN.

"CHUCKY LOZANO ESTABA CONGELADO, TEMBLANDO…" Divertida anécdota de Lucas Cavallini sobre el partido de Canadá ante México, bajo un frío polar. pic.twitter.com/k73rHkcuPt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2022

Y no importa si el clima influyó o no, pero esa noche Canadá sacó la victoria 2-1 y, en parte, gracias a este resultado, hoy la selección de la Hoja de Maple está clasificada de forma directa al Mundial de Qatar 2022, algo que entusiasma de sobremanera al futbolista.

“Puedo retirarme tranquilo. Todavía no lo puedo creer. Voy a ver a Messi“, comentó al respecto, sacando a relucir su lado argentino.

Finalmente, el atacante aseguró que Canadá irá a darlo todo, porque “la intención es ir a competir”. WE ARE CANADA! 🍁 WE ARE GOING TO QATAR!#CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/j6hZYGETak— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 27, 2022

