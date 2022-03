Laura Zapata recuerda crueles momentos que vivió en su secuestro: “Querían el dinero de Tommy Mottola”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A 20 años de sufrir un secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata recordó los crueles momentos que vivió en cautiverio, lo que considera fue una “experiencia mágica” que le costó seis años para recuperarse, reajustarse y volverse a reintegrar a la vida.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, en donde la villana de las telenovelas recordó el día en que saliendo de dar una función de teatro mientras se dirigía a cenar con su hermana Ernestina, fueron interceptadas por un grupo de hombres, por lo que llegó a pensar que se trataba de un asalto.

“Empezamos a ver una camioneta con un coche como que se están peleando y de repente vemos que de la camioneta abren la puerta y baja un cuate con armas largas y le digo: ‘woow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’ y me dice: ‘agáchate’, pero no me agaché y me quedé viéndolos”, narró.

Enseguida, recuerda que llegó un hombre y con el arma rompió la ventana de su coche, por lo que de inmediato reaccionó.

“Abrí la puerta y dije: ‘Que se lleven el coche’. Me bajé del coche y corrí, pero me agarran y me dicen tú vienes para acá. Me meten atrás del asiento del conductor“, luego de cambiarlas de auto, finalmente concluyó que se trataba de algo más que solo un asalto.

“Nos ponen unas toallas apestosas horrorosas y llegamos a la primera casa de seguridad, yo con una adrenalina gritándoles ajos, cebollas, centellas y todo y me dice el jefe de la banda: ‘Cálmese Laurita, no empecemos con esas cosas porque entonces yo también me voy a poner muy bravo‘”, agregó.

Y fueron sus captores los que les confirmaron que se trataba de un secuestro y tenían un objetivo claro, el dinero de Tommy Motola.

“Esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos $5 millones de dólares“.

Aunque les explicó que no hablaba con el esposo de su hermana, que no sabía la cantidad de dinero que tenía, e incluso imaginaba que no daría un solo peso por ella, las negociaciones iniciaron directamente con Thalía, quien pensó que se trataba de una broma y les colgó el teléfono a los secuestradores.

“Le hablaron a Thalía y ella les colgó porque pensó que era una broma”. Laura Zapata

La actriz y productora confiesa que, a pesar de que habían tenido bastantes roses por cuestiones de familia y personales, Thalía se portó como una verdadera reina.

“Thalía fue muy generosa, la verdad. Desde el primer momento tuvieron el dinero ahí, dijo: ‘que a mis hermanas no les pase nada’“, agregó.

Luego de 45 días de secuestro y con 10 kilos menos, Laura Zapata fue liberada para continuar las negociaciones y conseguir los $3 millones de dólares que pedían para liberar a su hermana Ernestina.

Zapara relató que durante su secuestro siempre permaneció junto a su hermana en una misma habitación, en la que escuchaba todo lo que hablaban en otros espacios de la misma casa con ayuda de un vaso, y en donde la única condición que les pusieron era que cuando sus captores entraran no podíamos verlos, de lo contario las matarían.

Relató que había perros que arrastran cadenas en el techo y que eran como nueve los secuestradores, quienes llegaron a pensar que lo mejor era matarlas, “porque si no hay cuerpo, no hay delito“.

