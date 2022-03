Rusia despliega mercenarios Wagner en Ucrania, en una nueva ofensiva de Putin

Mercenarios rusos del grupo Wagner fueron desplegados en el este de Ucrania, indicó el lunes ( el ministerio británico de Defensa, que calcula en más de 1,000 los combatientes de la empresa privada paramilitar que combaten en el país.

“La compañía privada militar rusa del grupo Wagner fue desplegada en el este de Ucrania”, indicó el ministerio en Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/LGcaASzEkJ

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qWJcREPqRN

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022