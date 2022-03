Tal día como hoy: Falleció Richard Griffiths, el tío de ‘Harry Potter’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Quizás mejor conocido por su papel de Vernon Dursley en las películas de ‘Harry Potter’, el galardonado Richard Griffiths, el 31 de julio de 1947 en Thornaby-on-Tees, un pueblo en North Riding of Yorkshire, Inglaterra. Sus padres, Jane y Thomas Griffiths, eran sordos y la familia usaba el lenguaje de señas británico (BSL) en el hogar.

La infancia de Richard estuvo llena de tragedia. Sus padres lucharon por tener hijos después de su nacimiento y después de muchas visitas tumultuosas al hospital, su madre se volvió reacia a los médicos.

Su padre trabajaba en la construcción para llegar a fin de mes, pero la familia a menudo luchaba por salir adelante. Richard tuvo problemas en la escuela y la abandonó a los 15 años. Después de probar varias carreras diferentes, Richard se sintió atraído por la actuación. Tomó una clase de actuación en la Escuela Politécnica de Drama de Manchester (ahora conocida como Universidad Metropolitana de Manchester) y descubrió su pasión y pronto comenzó a trabajar tanto en radio como en teatro.

Richard comenzó su carrera como actor en la radio en la serie Mr. Finchley. De la radio pasó al teatro, trabajando con la Royal Shakespeare Company.

En 1987, Richard irrumpió en la escena cinematográfica interpretando el papel del Tío Monty en ‘Withnail and I’. Probablemente, sea más recordado por su papel como el tío Vernon Dursley en la serie de Harry Potter. También apareció en las películas Pie in the Sky, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y Gandhi. Fue un actor habilidoso en teatro, cine y televisión y conocido por su dominio de los dialectos.

A lo largo de su éxito, Griffiths mantuvo una conexión con la comunidad sorda como partidario de Deaffest, un festival de cine y arte en el Reino Unido. En 2012, apareció en una entrevista con la organización que usa BSL para brindar un mensaje alentador a los actores y cineastas sordos. Al año siguiente, a los 65 años, Griffiths murió por complicaciones de una cirugía cardíaca.

