Will Smith gana Premio Oscar a Mejor Actor y llora en el escenario al hablar de Richard Williams

El actor Will Smith ganó el premio Oscar a mejor actor por su papel en la película King Richard. Al momento de subir a recibir la estatuilla y comenzar su impactante discurso no pudo evitar llorar. Todo esto cuando minutos antes golpeara a Chris Rock, conductor y comediante de la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

Will Smith interpretó el papel de Richard Williams en la película King Richard, que narra la historia de las tenistas Serena y Venus Williams. Mismo personaje con el que ha ganado su primer Oscar. De inmediato, el actor subió al escenario del Dolby Theater en Los Ángeles. Ahí dio un discurso conmovedor y terminó llorando. Sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche de los Premios Oscar 2022.

“Richard Williams fue la fuerza defensora para su familia… En este momento de mi vida… Yo estoy abrumado porque Dios me está llamando para hacer y estar en este mundo. Hacer esta película me hizo conseguir proteger Angelu Ellis, quien es una de las más fuertes y delicadas personas que yo conocí. Yo conseguí proteger a Sanaya y Demi, las dos actrices que interpretaron a Venus y Serena. Yo estoy siendo llamado para amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente. Yo sé que tenemos que hacer lo que hacemos. Ustedes fueron capaces de recibir abusos… Ustedes fueron capaces para que la gente hable como locos sobre ustedes… En este negocio tú eres vulnerable de que la gente te irrespete y tú logras sonreír y pretender que todo está bien… Quiero pedirle disculpas a La Academia y los otros compañeros nominados…”, fueron las palabras parte del discurso que el actor Will Smith dedicó a Richard Williams, el padre de las tenistas Venus Williams y Serena Williams al tiempo que lloraba en la última parte de la ceremonia de los Premios Oscar 2022. View this post on Instagram A post shared by E! News (@enews)

Minutos antes, el conductor de los Premios Oscar 2022 haría un chiste sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith en la que hacía alusión a la alopecia que padece la actriz y de la cual ella ha hablado en varias oportunidades. Eso desató de inmediato la reacción violenta de Will Smith, quien se levantó de su silla y se dirigió al escenario para darle un golpe en la cara a Chris Rock. Además agregó: “Mantén el nombre de mis esposa lejos de tu jo*** boca”.

