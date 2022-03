Will Smith y Jada Pinkett fueron víctimas de la imprudencia de otra actriz en plena alfombra roja

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith llegaron felices y contentos a los SAG Awards el pasado domingo, donde el actor se alzó con un galardón por su participación en la película King Richard. Hasta que la actriz Laverne Cox hiciera un comentario desacertado y una tremenda imprudencia en plena alfombra roja, que los hizo recordar un momento duro que vivieron como pareja: el romance que sostuvo su esposa estando aún casados.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se acercaron hacia el puesto de Laverne Cox de la serie “Orange Is the New Black“, la cual tenía un set de transmisión para E! Entertainment. La actriz indagó sobre la nueva temporada del programa de Jada en Facebook Watch “Red Table Talk” asegurándole que no podía esperar a ver los nuevos episodios. Y preguntó si habría algún nuevo “enredo” de romance. De inmediato, se dio cuenta que había cometido una imprudencia hacia la pareja.

Recordemos que, durante una transmisión de Red Table Talk que conduce Jada Pinkett Smith confesó a su esposo Will Smith haber tenido un romance con el amigo de su hijo, el rapero August Alsina, en el 2020. Sin embargo, la verdad ella misma dijo que esto no podía haberse tomado como una infidelidad pues la pareja, para ese momento, estaba separada. Lo cierto es que la actriz Laverne Cox en plena alfombra roja se dio cuenta de la tremenda imprudencia que había cometido y de inmediato arregló el error, al ver que Will Smith soltó una carcajada incómoda y que Jada Smith dijo que no habrían más de esos cuentos. “Te quiero, solo estaba bromeando. No lo dije en serio”, agregó la actriz.

