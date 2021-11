Califican a Will Smith de “irreconocible” por su aspecto en una entrevista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El famoso actor Will Smith se volvió el banco de especulaciones por parte de miles de usuarios en redes sociales, luego de lucir un aspecto fresco y “rejuvenecido” durante una entrevista. Pero, ¿qué tan drástico fue su cambio de look? Aquí te lo contamos.

A lo largo de su carrera artística, el histrión ha demostrado que la edad es solo un número y que a sus 53 años de edad luce un aspecto casi tan juvenil como en sus inicios dentro de la televisión en la famosa serie de comedia “El príncipe del rap en Bel-Air”, en la década de los 90.

Sin embargo, en una reciente entrevista brindada al programa The One Show, Will Smith dejó a más de uno con la boca abierta por el impresionante cambio físico que tuvo, el cual no pasó desapercibido para sus fanáticos, pues les recordó a cuando tenía 30 años.

Por supuesto, los comentarios al respecto no pasaron desapercibidos y las redes sociales rápidamente se llenaron de especulaciones sobre la posibilidad de que el famoso se haya sometido a algún tratamiento estético para conservar una piel tan tersa y suave a su edad.

En el clip publicado en Youtube se ve a Will Smith promocionando su película “King Richard”, basada en la vida de las tenistas Serena y Venus Williams”, enfundado en un traje a rayas, una camisa y corbata que iban a tono, pero con la piel más clara y brillante que de costumbre.

Fue gracias al aspecto jovial del protagonista de “Soy Leyenda”, que a través de plataformas como Twitter surgieron fotografías en las que se hicieron comparaciones a su época en la serie “El Príncipe del Rap en Bel-Air”: “Will Smith no se parece a Will Smith”, “Qué se hizo en la cara”, “Se ve diferente y no sé por qué”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

