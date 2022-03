VIDEO: Eugenio Derbez acusa a actriz del cine mexicano de burlarse de uno de sus proyectos e impidió que llegara a los Premios Oscar

Después de hacer historia para México al ser parte de la película “CODA”, la cual consiguió el máximo galardón del cine mundial, Eugenio Derbez no pudo evitar acordarse de sus detractores, quienes en ocasiones intentaron humillarlo por medio de sus proyectos. En esta edición 94 de los famoso Premios de La Academia, el protagonista de “No se aceptan devoluciones”, platicó de cómo ha superado esas críticas.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, el también productor mexicano habló de la noche del pasado domingo cuando fue parte de las celebridades invitadas a los Oscar 2022 y sobre el éxito de “CODA” que lo llevó a hacer un tierno homenaje a su mamá lanzando un beso al cielo en medio de la premiación.

Eugenio Derbez fue una de las estrellas que brilló en la edición 94 de los Premios Oscar al subir al escenario como parte del elenco de “CODA”, cinta que ganó como Mejor Película y que marca un gran triunfo en la carrera del comediante mexicano que recordó las dificultades que enfrentó antes.

Al ser cuestionado sobre lo que pensaba mientras estaba en el escenario de los Oscar, Derbez señaló que lo primero que vino a su mente fue su mamá. Aunque también recordó a todas aquellas personas y compañeros de trabajo que se burlaban de él y le decían que nunca llegaría lejos pues era “un actor de televisión”.

“Agradezco mi carrera en Estados Unidos a la gente, pero también agradezco a aquellos que me rechazaron porque me dan la fuerza todos los días para luchar y para callar bocas. Gracias a que me dijeron ‘tú vienes de la televisión y no vas a poder hacer cine’ y me cerraron las puertas, gracias a eso me di cuenta que tuve que moverme y hacer mi propia película porque si no, no iba a crecer”

EUGENIO DERBEZ