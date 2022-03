Cristina García quiere ser la voz de los migrantes en Washington

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hasta hace poco la asambleísta demócrata de California, Cristina García, tenía pensado trabajar un año más en la legislatura y posiblemente regresar a su carrera de educación. Sin embargo, el anuncio de la congresista Lucille Roybal-Allard, quien representa el distrito 40, de que se retira motivó a García a postularse para esa posición a finales del 2021.

Ella se enfrenta a otros candidatos—incluyendo el alcalde de Long Beach Robert García —por el nuevo distrito congresional 42 de California, el cual se extiende del centro de Los Ángeles hasta Long Beach. El distrito fusiona los distritos de Roybal-Allard y el congresista Alan Lowenthal, quien también anunció su retiro, después que California perdiera un distrito congresional tras el último conteo del censo.

García, de raíces mexicanas y nacida y criada en la ciudad de Bell Gardens, dijo que quiere continuar su lucha por las comunidades más necesitadas del distrito, que en su mayoría son personas de color.

La asambleísta Cristina García compite por un escaño en el Congreso. (Cortesía)

La asambleísta de 44 años comenzó a involucrarse en la política en el 2010, como organizadora comunitaria luchando contra la corrupción en medio del escándalo de la ciudad de Bell, uno de los peores casos de malversación de fondos en una ciudad pequeña en la historia de Estados Unidos.

En el 2012 fue elegida como asambleísta estatal por el distrito 58 y su historial desde entonces la ha posicionado como una de las legisladoras más efectivas y progresistas de Sacramento. Entre sus victorias legislativas están los temas de la justicia ambiental, las mejores prácticas en el gobierno y los problemas que afectan la vida de las mujeres y las familias.

García dijo que ella ha visto cómo el área que ella representa, el sureste de Los Ángeles, ha tenido que sacrificarse en los temas ambientales y de salud. Mientras algunos llaman a la comunidad resiliente, García cree que están obligados a serlo.

“Tenemos que arreglarnos como podamos, aquí la mayoría son latinos de clase obrera e inmigrantes. En Bell Gardens, la mayoría son inquilinos que fueron gravemente afectados y no fue coincidencia. Es la realidad que vivimos”, dijo García.

Explicó que durante la pandemia del Covid-19, ella vio cómo las políticas del Capitolio no estaban siendo analizadas a un nivel de equidad. No había urgencia por conseguir recursos para comunidades como la que ella representa. No estaban recibiendo pruebas para detectar el virus, no tenían equipo personal de protección (PPE) y no estaban recibiendo las vacunas cuando ya estaban disponibles.

Le impactó ver que muchas personas de su comunidad afectadas son los trabajadores esenciales y que hasta en algún momento se les llegó a llamar héroes.

“El sistema que tenemos nos está dejando atrás en muchos sentidos y estamos muriendo de manera desproporcionada”, aseveró García. “Fue ese sentido de responsabilidad que me hizo tomar medidas para lanzar esta campaña para el Congreso”,

Temas de interés

García dijo que pese a que hay un grupo tan grande de latinos en California que tienen gran interés por el tema de inmigración, este aún no ha llegado a la cima como lo han hecho otros temas.

“Ha sido realmente frustrante para mí ver cuando mis vecinos están luchando por obtener [su legalización]”, dijo García.

La asambleísta contó que su padre llegó como inmigrante cuando era joven y ella planea llevar esa experiencia al Congreso y ser la voz del inmigrante.

“No me veo sola postulándome para el Congreso, pero veo a toda mi comunidad postulándose conmigo”, aseveró.

García explicó que su formación en la legislatura será fundamental para el Congreso que cuenta con 120 legisladores, un escaño muy diverso con muchas necesidades diferentes.

“He sido alguien que ha tratado de descubrir cómo jugar en equipo, pero también he aprendido a mantener mi independencia. No siempre estoy de acuerdo con el liderazgo si va a ser a costa del sacrificio de mi comunidad”, aseguró.

“Me he enfrentado a mi propia institución o mi propio partido y he tenido que decirles que no, y averiguar por mi cuenta cómo avanzamos. Creo que ese conjunto de habilidades será útil en D.C.”

García explicó que no tiene el respaldo del Partido Demócrata, pero no le preocupa ya que cuando se postuló para la asamblea tampoco tuvo el apoyo y ganó.

Nunca he tenido miedo de luchar por la comunidad latina y lo voy a seguir haciendo en el Congreso, pero la lucha no se hace sola y tenemos que luchar como pueblo”, dijo García.

“Podemos mandar un mensaje no solo a los de este distrito sino para todo el estado para quienes dicen que no votamos, que no importamos, eso no es verdad. Si votamos, si importamos y nuestras necesidades deben ser importantes en el congreso, ya sea inmigración, salud, trabajos y cualquier cosa que sea para obtener una vida mejor”.