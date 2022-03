VIDEO: Laura Bozzo rompe el silencio sobre su próxima bioserie y da detalles de lo que revelará

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de que ya se encuentra solucionando sus problemas con las autoridades mexicanas, la peruana Laura Bozzo sigue generando polémica. En esta ocasión una de sus tantas controversias ha dado de qué hablar después de que revelara que, si está en pie su serie biográfica, pues tiene mucho que contar sobre su vida que ha estado en el ojo del huracán la mayor parte de su historia.

En esta ocasión habló de lo que se espera de su bioserie, en donde la presentadora promete revelar todo “lo malo, lo bueno, lo feo y lo espantoso” que ha vivido, de acuerdo con sus propias palabras. Así lo dio a conocer durante una entrevista en el programa “Venga la Alegría”, en donde no negó sentirse entusiasmada por su bioserie.

Ese tema “lo está viendo mi productor y mi agencia, que es de Alejandra Palomera, ellos están viendo todo. Entonces a ver qué pasa, si Dios quiere, salir de todo”, declaró. Además, la polémica conductora se refirió a lo que el público vería en esta bioserie: “De todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo espantoso. Hay una época en la bioserie que sería de mi hija menor, yo no soy totalmente la que decide”, indicó Bozzo.

¡A su llegada al aeropuerto de la CDMX, Laura Bozzo nos reveló si está dispuesta a contar su historia de vida en una bioserie! 😱📺 #VLA #EstaQuincenaQuiero >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/AuQ0JKfCJi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 30, 2022

Laura Bozzo confesó durante la entrevista que considera que aún después de cometer muchos errores se puede comenzar desde cero: “Ahí está, yo no soy la segunda, soy la tercera oportunidad. Quien está de la mano de Dios y quien actúa honestamente siempre tiene oportunidades. Yo sí creo ciegamente en que uno puede volver a empezar de cero”.

La conductora peruana destacó que tras muchas polémicas y problemas fiscales en los que se vio implicada, el más reciente en México, ya ha aprendido su lección: “No me creo nada, he cometido muchísimos errores y espero no volver a cometerlos. Ya aprendí mi lección.”

Finalmente, Bozzo recordó los consejos que siempre le dio su madre y los cuales pocas veces escuchó, pero que la llevaron a entender que las mamás siempre tienen la razón: “Aunque mi madre me lo advirtió; hay muchas cosas que las mamás se dan cuenta y uno no las acepta: ‘no confíes en nadie, no gastes el dinero en tonterías’. En fin, cosas que siempre me decía y que yo no acaté”, concluyó la polémica presentadora.

