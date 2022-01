Laura Bozzo confiesa que lo perdió todo pero vive de la herencia de sus padres

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La polémica peruana, Laura Bozzo, famosa por su frase “que pase el desgraciado”, tuvo un 2021 complicado después de estar prófuga tras haber sido acusada por el fisco mexicano de una defraudación fiscal de más de 5 millones de dólares.

La vida de la señorita Laura dio un vuelco; pues pasó de estar en medio de los reflectores y ser parte importante de la agenda del espectáculo mexicano, a ser una prófuga de la justicia; obligada a esconderse para evitar su aprehensión, pues la misma Interpol ya contaba con una ficha roja para su detención.

Aunque parecía que la carrera de Laura Bozzo había concluido, y que, además, terminaría en la miseria, alejada de los lujos a los que estaba acostumbrada, fue la misma conductora la que aclaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “De Primera Mano” su estatus económico, así como sus próximos proyectos en televisión.

La conductora de origen peruano anunció en exclusiva el lanzamiento de su bioserie, además de que a mediados de año participará en un reality show de famosos, aunque no especificó cuál, se cree que será el relanzamiento de Televisa Big Brother VIP.

En cuanto a su fortuna, Gustavo Adolfo Infante fue directo en cuestionarle si era verdad que se había quedado sin dinero tras sus problemas con el fisco mexicano, además de los gastos por abogados que tuvo que costear.

Laura Bozzo aclaró que sus contadores y gente de confianza la traicionaron, lo que ocasionó sus problemas financieros que culminaron en la orden de aprehensión para rendir cuentas al Fisco Mexicano . Sin embargo, reveló que no se quedó sin dinero, pues sus padres le heredaron propiedades en Perú.

“Yo lo que gané lo perdí absolutamente todo. No estoy en la quiebra porque mis padres me heredaron propiedades en Perú y ahora vivo de lo que ellos me dejaron”.

Laura Bozzo publicó “Más allá del infierno”, un libro en el que detalla sucesos reveladores sobre su vida; sus relaciones amorosas, sus polémicas amistades en la política y su ascenso a la fama.

Intento aventar por las escaleras a famosa conductora

Bozzo se ha caracterizado por su comportamiento tan agresivo y polémico que tiene tanto con el público en general como con diversas celebridades, y prueba de ello es lo que intentó hacerle a la mexicana, Rocío Sánchez Azuara.

Y es que de acuerdo a la ex presentadora de TV Azteca, Bozo intentó aventarla por las escaleras por un desacuerdo que tuvieron, pero la peruana como siempre no consiguió contenerse y no paró de agredir a Sánchez Azuara, quien gracias a que uno de los presentes la previno, Laura no consiguió lastimarla.

