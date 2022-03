¿Cuáles son los jugadores estarían fuera de la selección de México a Catar 2022 por su bajo rendimiento?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La selección de México aseguró su clasificación este miércoles al Mundial de Catar 2022 y Gerardo Martino, entrenador de El Tri, puede ir pensando quienes serán los jugadores que acompañarán a México a la ansiada Copa del Mundo.

México quedó fuera en los octavos de final ante Brasil, por lo que este año buscará superar esa etapa. Para ello hay una lista de varios jugadores que debido a su bajo rendimiento no podrán acompañar al equipo mexicano, a menos que mejoren en lo que resta de año.

Esta es la lista de jugadores que tal vez no vayan al mundial debido a su bajo nivel en los últimos meses:

Luis Rodríguez

Luis Rodríguez de Tigres UANL había sido una de las piezas fijas en el once titular de Gerardo Martino, pero en esta última ventana no fue convocado. Las lesiones y baja de rendimiento en su juego ha provocado que pierda la titularidad no solo en la selección, sino también en el club donde solo ha disputado cinco encuentros, dos como titular, en el Torneo Clausura.

Rodolfo Pizarro

Rodolfo Pizarro no fue convocado para esta triple fecha FIFA debido a una lesión, pero en los últimos meses ha disminuido su rendimiento en la Major League Soccer con el Inter de Miami y tras su llegada a Monterrey, en calidad de préstamo, tampoco ha respondido con lo que se espera, por lo que no sorprendería su no convocatoria a Qatar 2022.

Sebastián Córdova

Sebastian Córdova fue uno de los mejores jugadores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero tras ser cambiado de América a Tigres no ha logrado ser el mejor bajo la dirección de Miguel Herrera. En el Torneo Clausura, suma 280 minutos y solo tres partidos como titular, deberá contar con minutos si quiere estar en Catar 2022.

Julián Araujo

Julián Araujo es el jugador que milita en la Major League Soccer que se ha ganado la convocatoria, a diferencia de Chicharito y Carlos Vela, pero que ha tenido un mal inicio con el equipo de Los Angeles Galaxy y que deberá pelear por un puesto en la defensa, siendo México uno de los menos goleados en las Eliminatorias.

