México fue superado por un modesto conjunto canadiense: conoce el valor de las selecciones que representarán a Concacaf en el Mundial de Qatar 2022

La última jornada del Octagonal de Concacaf no dejó muchas sorpresas ni grandes movimientos en la tabla de posiciones. Canadá se mantuvo firme en la cima de la clasificación, mientras que México logró arrebatarle el segundo puesto a Estados Unidos. Curiosamente, el fútbol del centro y norte de América fue comandada por una selección que se ve ampliamente superada desde el factor económico.

El seleccionador de Canadá, John Herdman, condujo a sus dirigidos a un nuevo Mundial. El conjunto canadiense tiene una gran camada generacional que fue gestionada de estupenda forma por el cuerpo técnico y la federación de dicho país. Curiosamente, hasta 21 futbolistas que formato parte de las convocatorias, cuentan con doble nacionalidad.

A pesar de que la selección de Canadá no es la más costosa de Concacaf, el juego colectivo les permitió mantener una solidez y contundencia en sus compromisos, sin dejar de mencionar el factor de la localía que fue muy bien aprovechado por el conjunto “The Canucks​”.

¿Cuál es el valor de la selección de Canadá?

Según datos de Transfermarkt, el conjunto dirigido por John Herdman está valorado en €110.3 millones de euros ($122.2 millones de dólares). El futbolista más caro de la plantilla es Jonathan David del Lille de Francia, valorado en €50 millones de euros ($55.4 millones de dólares).

México y Estados Unidos doblan a los canadienses

Por otra parte, el conjunto estadounidense posee una de las mejores plantillas de toda su historia. Estados Unidos combina a la perfección la juventud con la jerarquía, factores que los han llevado a sacudirse el dominio mexicano de los últimos años. El conjunto de Gregg Berhalter está valorado en €204.6 millones de euros ($226.7 millones de dólares). El jugador más caro es el joven talento del Chelsea de Inglaterra, Christian Pulisic con €45 millones de euros ($49.8 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Christian (@cmpulisic)

Finalmente está la selección más cara de Concacaf. El Tri posee el plantel más costoso de la confederación y, a pesar de no haber quedado de primero en la tabla, no deja de ser una buena presentación del conjunto dirigido por Gerardo Martino. Aunque no es mucha la diferencia con Estados Unidos, la plantilla mexicana está valorada en €210.6 millones de euros ($223.4 millones de dólares). El jugador más caro de El Tri es el futbolista del Napoli de Italia, Hirving Lozano con €35 millones de euros ($38.7 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Ro Loz (@hirvinglozano)

