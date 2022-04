En Conmebol extrañan a México y señalan a los culpables de que el Tri y los clubes no regresen a la Copa América y la Libertadores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este 2022 se cumplen 6 años desde que México no participa en los torneos de Conmebol a los que era invitado, como la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana; sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento, ya que en Sudamérica las puertas están abiertas y se les extraña tanto a los clubes como al seleccionado tricolor, así lo aseveró Alejandro Domínguez, el presidente de la confederación de Sudamérica.

“México es un país tan futbolero como lo son los equipos de Sudamérica, y después de muchos de haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana y la Copa América de repente no tener a México, se extraña la rivalidad porque México es pasión”, expresó el mandatario en una conferencia en el Congreso 72 de la FIFA en Doha, Qatar.

🏆 En el Congreso de la FIFA, en Qatar, Alejandro Domínguez le abrió la puerta de las Copas a los equipos norteamericanos: "Siempre hay puertas abiertas. Los que se fueron no fuimos nosotros, nosotros nunca hemos cerrados la puerta". pic.twitter.com/Llnh3PRSzS — Diario Olé (@DiarioOle) March 31, 2022

Luego de reiterar que México es bienvenido en las competencias de Conmebol, Domínguez explicó quienes son los verdaderos causantes del impedimento.

“Eso hay que preguntarle a Concacaf, México y Estados Unidos. Siempre hay puertas abiertas, los que se fueron no fuimos nosotros, nosotros nunca hemos cerrado la puerta”, acotó.

¿Por qué los equipos mexicanos ya no juegan la Copa Libertadores?

México fue invitado a disputar torneos de Conmebol desde 1998 y desde entonces ha sido protagonista en diversos años, disputando finales y poniendo a temblar en eliminatorias a equipos de gran tradición, como Boca Juniors y River Plate, entre otros.

Sin embargo, la edición del 2016 fue la última en que los equipos participaron, ya que Conmebol reformó el sistema de competición y el torneo se volvió más largo, lo que implicaba traslados constantes al cono sur del continente para los clubes aztecas, aunado a eso, los compromisos en la Concachampions y la Copa Oro hacían aún más exhaustiva la actividad y los trayectos, que podían ser de Canadá a Chile en pocos días, podían ser desgastantes y eso fue un motivo para que los directivos pensaran dos veces antes de enlistar a sus equipos.

Por si fuera poco, a la Concacaf nunca le gustó mucho esta situación y constantemente expresaba su molestia a través de sus representantes y muestra de ello fue una de las últimas entrevistas donde opinó sobre el tema Víctor Montagliani, el presidente de Concacaf:

“Si se habla de competiciones entre clubes, yo no voy a negociar con los clubes, son discusiones a nivel confederación. Que un club o una liga hable con una confederación, para mí no es correcto y nosotros estamos enfocados en nuestra Liga de Campeones“, explicó, dejando entrever que el calendario de juegos en las competencias de Norteamérica y Centroamérica es obligatorio e inamovible, por lo que no darían permiso. #BenditoFutbol ¡No A la Copa Libertadores!



Victor Montagliani Presidente de la CONCACAF confirmó que NO autorizarán que los clubes Mexicanos y los de la MLS jueguen Copa Libertadores pues lo primordial es el torneo de Liga de Campeones de la CONCACAF



¡Así que no se ilusione! pic.twitter.com/KB0NNXFzij— rosendo romero (@chendoDeport) May 3, 2019

