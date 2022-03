Irán comete deplorable acto de machismo que le podría costar su expulsión del mundial e Italia podría ser la gran favorecida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de haber conseguido su clasificación a Qatar 2022, la participación de Irán en la Copa del Mundo pende de un hilo luego de que en el último partido de la eliminatoria asiática cometieran un terrible gesto de machismo al impedirles la entrada al estadio a más de 2000 mujeres.

Algo que podría acarrear una sanción por parte de la FIFA, siendo la más contundente la exclusión de la selección iraní del próximo torneo que se disputará en Qatar del 18 de noviembre al 21 de diciembre.

#Qatar2022, impedito all donne di entrare allo stadio: #Iran a rischio esclusione https://t.co/pjZDSDarO9 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 30, 2022

Los hechos sucedieron el pasado martes en el estadio Imam Reza de la ciudad de Mashhad en donde la organización le negó el acceso a 2,000 mujeres a pesar de que cada una de ellas había comprado su boleto para ver el partido de su selección, Irán, quien ya contaba con la clasificación matemática, contra Líbano. #WCQ Las autoridades iraníes iniciaron investigaciones después de que ayer no se permitiera la asistencia de mujeres a un partido de su selección y fuesen rociadas con gas pimienta por protestar contra ello.🙋‍♀️⚽️🇮🇷



📲https://t.co/BwV9xZFoX3pic.twitter.com/2ZdgRlN488— ABC Deportes (😷) (@ABCDeportes) March 30, 2022

Irán que posee sus propias y cuestionables maneras de ser con las mujeres ya había sido advertido por la FIFA, y parecía que habían entendido el mensaje, pues en 2019, en el partido entre Irán y Camboya permitieron el acceso de mujeres en las gradas.

Sin embargo, y luego del incidente ocurrido podría repercutir negativamente en la selección, ya que la FIFA podría tomar duras medidas y la exclusión de Irán del Mundial es una posibilidad, que a pesar de que de momento es poco probable, no deja de estar latente.

Luego de este altercado comenzó a correr el rumor de que la selección de Italia, eliminada a manos de Macedonia del Norte en el repechaje, podría ser la gran beneficiada de todo esto, ya que la FIFA podría repescarla. I call on FIFA @FIFAcom to expel Iran's national team and replace it with Italy's national team at the World Cup #Qatar2022 , because of their insulting women. https://t.co/OuoRBCj4Iq— طارق (@8T_0T) March 31, 2022

A pesar de que la sanción parece excesivamente rigurosa y parece poco probable por los momentos, la FIFA ya le había hecho una primera advertencia en 2019 sobre permitir la presencia de público femenino en los estadios e indicó que en caso de incumplir esto podrían ser excluidos de competencias internacionales.