Sorteo del Mundial de Qatar 2022: los países que pueden ser los rivales de Estados Unidos y México

Los grandes rivales de Concacaf lograron la clasificación al Mundial de Qatar 2022, luego de superar un difícil Octagonal que fue liderado por Canadá. Estados Unidos y México jugarán nuevamente la máxima cita mundialista y a pocas horas de que inicie el sorteo ya hay mucha ansiedad para saber cuáles pueden ser sus rivales en la fase de grupos.

La selección mexicana, al igual que Estados Unidos, estarán en el bombo número 2. Esto implica que ambas selecciones están obligadas a enfrentarse a las grandes potencias del fútbol mundial que conformará las cabezas de serie.

No está de más mencionar que en esta primera ronda de 32 selecciones, no puede haber enfrentamientos de países de una misma confederación en los grupos. En este sentido, El Tri no se cruzará ante Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, este último en caso de que supere a Nueva Zelanda en el repechaje.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial de Qatar 2022?

Bombo 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Suiza y Croacia.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Gales o Escocia-Ucrania, Perú o Australia-Emiratos Arabes Unidos y Nueva Zelanda o Costa Rica.

México y Estados Unidos, el posible grupo de la muerte

En el peor de los escenarios, la selección mexicana y la USMNT podrían afrontar el Mundial de Qatar 2022 con un inicio bastante complejo en los denominados “grupos de la muerte”. Todo dependerá del azar, pero las combinaciones podrían colocar a El Tri o a los estadounidenses en un grupo conformado por: Brasil, pentacampeona del mundo; Polonia, liderada por Robert Lewandowski y Camerún comandada por el ex PSG y actual jugador del Bayern Múnich, Jean-Eric Maxim Choupo-Moting.

El grupo más favorable para México o Estados Unidos

Claramente no hay grupos fáciles en un Mundial, pero si alguno que en teoría es más asequible. Tanto el Tri como la USMNT tendrán que ligar enfrentar al local. A pesar de que la selección qatarí ha demostrado buenas formas de jugar al fútbol y que además jugará en su país, esta sería la única alternativa para evitar a cinco selecciones campeonas del mundo, a Cristiano Ronaldo y a la Bélgica de Romelu Lukaku.

Si la suerte está del lado de los representantes de Concacaf, Estados Unidos o México podrían emparejarse en un grupo con Qatar, Túnez y Nueva Zelanda (este último en caso de que derrote a Costa Rica).

