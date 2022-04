Yanet García, “La Chica del Clima” mexicana, modela de espaldas diminuto traje de baño de animal print

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de varios años dedicados a la televisión como presentadora, Yanet García también ha logrado destacar como una de las celebridades favoritas dentro de las redes sociales gracias a que prácticamente todos los días logra subir la temperatura posando con atrevidas prendas de lencería y arriesgados trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación.

Así fue como la sensual modelo mexicana que saltó a la fama como “La Chica del Clima” del programa ‘Hoy’ presumió por delante y por detrás cómo luce con uno de los trajes de baño que más halagos ha despertado entre sus fanáticos.

Posando entre la jungla, fue como Yanet García protagonizó un par de sugerentes postales en las que elevó la temperatura. Y es que, en la primera de ellas cautivó al mostrar su deslumbrante belleza de frente a la cámara mientras viste un traje de baño de una sola pieza con estampado animal.

“En la jungla, la poderosa jungla“, fue la frase con la que acompañó la imagen en registró miles de corazones rojos en señal de aprobación.

Sin embargo, para confirmar que es una de las famosas consentidas dentro de las comunidades virtuales poco después deleitó la pupila de sus más exigentes admiradores, ante quienes dio la espalda a la cámara para mostrar descaradamente la parte de su cuerpo que más piropos le deja, es decir, su torneada y muy ejercitada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

En la espectacular postal, nuevamente apareció la modelo regiomontana con su bañador de animal print de tiro alto que de espaldas parece ser de dos diminutas piezas que sin duda fue del agrado de sus seguidores.

Y debido a que las candentes sesiones fotográficas que protagoniza tienen como objetivo mostrar solo un poco de lo que sus verdaderos fanáticos podrán ver a través de su plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, días antes se mostró dispuesta a modelar con atrevidas prendas de lencería transparente que están a punto de mostrarlo todo, así lo confirmaron sus más de 14.6 millones de seguidores que fueron testigos del candente video en el que se le ve posando con sensuales conjuntos de lencería y bikinis. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

