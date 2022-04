Con un bikinazo que resaltó sus curvas, Roselyn Sánchez da la bienvenida a sus 49 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La puertorriqueña Roselyn Sánchez se encuentra de manteles largos, pues este 2 de abril festeja su cumpleaños número 49, ¡y vaya que lo hace por todo lo alto! Sigue leyendo para enterarte cómo celebra una de las celebridades latinas más influyentes en Estados Unidos.

Enfundada en un diminuto bikini color negro, la actriz de “Papá por sorpresa” y “Rush Hour 2” disfrutó de unas merecidas vacaciones que documentó y compartió con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo a la famosa, dicha escapada se dio a su natal Puerto Rico en compañía de sus seres queridos, incluyendo a su mejor amigo canino.

“No me toca pasar muchos días como este al lado de mi familia, así que estar en PR filmando no tiene precio“, escribió Roselyn Sánchez para acompañar el carrusel de fotos donde se le ve sentada en un amplio camastro mientras fija su mirada en el horizonte.

La reconocida histrionisa es principalmente conocida por haber interpretado a “Elena Delgado” en la serie ‘Without a Trace’ y a “Carmen Luna” en ‘Devious Maids’. Sin embargo, su trayectoria no solo se limita a las pantallas, también a los escenarios, ya que debutó como cantante con el álbum Borinqueña.

Con este proyecto discográfico, Roselyn Sánchez colaboró con algunos artistas puertorriqueños de varios géneros musicales como lo son: Tego Calderón y Víctor Manuelle. Cabe recalcar que este último se convirtió en su pareja del año 2001 hasta el 2005. View this post on Instagram A post shared by roselyn sanchez (@roselyn_sanchez)

