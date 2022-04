¿El “Gullit” Peña se despide del fútbol? No hay rastro del futbolista mexicano y acumula meses de inactividad 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carlos Peña es un futbolista mexicano que ha pasado por un gran número de equipos. El talento del “Gullit” lo llevó a ser tomado en cuenta en cada uno de los clubes que defendió. Sin embargo, el ex futbolista de Cruz Azul no tiene equipo y los meses pasan sin una esperanza de volver a jugar. Al igual que Giovani dos Santos, Peña busca una oportunidad, pero cada vez se hace más tarde.

Los problemas en esta etapa de la carrera del “Gullit” Peña comenzaron desde que el Antigua de Guatemala anunció que ya no contaría con los servicios del futbolista mexicano. El club explicó que el azteca no contaba en los planes de la directiva. Desde entonces, el ex jugador de Chivas de Guadalajara no juega un partido oficial desde diciembre de 2021.

A pesar de que Carlos Peña manifestó su deseo de finalizar su carrera en el fútbol mexicano, lo cierto es que no ha habido reportes de ningún acercamiento por él. “Gullit” no tuvo una mala pasantía en el exterior, pues quedó campeón con el FAS de El Salvador y también logró ser semifinalista de la liga de Guatemala con el Antigua. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para atraer a algún club.

A un paso de Estados Unidos

Las informaciones que sonaron con más fuerza, vincularon a Carlos Peña en Estados Unidos. El Monterey Bay de la United Soccer League (segunda división), habría iniciado las negociaciones con el mexicano. Sin embargo, “Gullit” no quedó conforme con la propuesta económica y la oferta se canceló. Las altas exigencias económicas del azteca también fueron una de las razones que no le permitieron probar suerte en otro equipo de Guatemala, pues los clubes de la liga no pueden costear su salario.

