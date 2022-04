Video: Violeta Isfel presume la casa a la que se mudó tras cerrar su negocio de hamburguesas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Violeta Isfel, de 36 años, ha vivido varios cambios en los últimos dos años, pues la pandemia por el COVID-19 la llevó a reinventarse y a buscar la manera de obtener ingresos ante la falta de oportunidades laborales, encontrando en la venta de hamburguesas un segundo aire.

Aunque ya cerró su negocio y se volvió a enfocar en su carrera actoral, ese cambio de vida la ayudó a buscar un mejor futuro para ella y para Omar, su hijo, lo que incluyó mudarse a una casa más bonita en la ciudad de Pachuca, en el estado mexicano de Hidalgo.

“Estoy contenta, la verdad. Todos los cambios son buenos. Queremos agradecer a Dios y a la vida porque nos está dando la oportunidad de empezar una nueva aventura. Espero que esta casita nos llene de muchas bendiciones”, contó la actriz en un video publicado en YouTube.

En el material aparece acompañada de su hijo, quien se mostró muy feliz con el cambio de residencia, al asegurar que su nueva morada es mejor que la anterior.

“Está mejor. Estoy feliz”, fueron las escuetas, pero concisas palabras, que dijo el también influencer.

Por lo visto en su video pudimos notar que su nueva casa es de color café, de dos pisos y que se ubica en una calle cerrada con varias residencias del mismo estilo arquitectónico.

Su inmueble cuenta con una de las mejores ubicaciones, al situarse justo frente a las instalaciones deportivas y de otras áreas comunes.

Violeta Isfel ya no vive en una casa de interés social, ahora vive en exclusivo fraccionamiento gracias al éxito de IsfelBurgers! pic.twitter.com/mkxo92nbK7 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 1, 2022

Además de mostrar los exteriores, Omar también nos dio un pequeño house tour por algunas de las habitaciones, por lo que no sería de extrañar que en un futuro nos muestre los interiores. .

