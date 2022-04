El ascenso y la caída en Hollywood de Eddie Murphy

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hijo de un policía de Brooklyn que murió cuando tenía ocho años, la superestrella afroamericana de la comedia Eddie Murphy nació el 3 de abril de 1982 y se crio en la cómoda comunidad de clase media de Hempstead, Nueva York, con su madre y su padrastro.

A los 15 años, estaba haciendo conciertos de stand-up a $25 a $50 cada uno, y en unos pocos años encabezó el circuito de clubes de comedia.

Murphy tenía 19 años cuando fue contratado como uno de los artistas secundarios en el semanario de comedia de NBC Saturday Night Live. Su combinación única de arrogancia juvenil, buen humor de tiburón, ira subyacente y versatilidad callejera transformaron al comediante en la principal atracción de SNL, y pronto el país estaba celebrando con imitaciones de tales caracterizaciones de Murphy.

Justo cuando parecía que no podía volverse más popular, Murphy se agregó apresuradamente al elenco de la película de comedia/melodrama de Walter Hill de 1982, 48 horas, y listo, nació una estrella de cine de $8 millones de dólares por película.

El actor siguió este triunfo cinematográfico con Trading Places de John Landis, una actualización de Prince and the Pauper lanzada durante el verano de 1983, el mismo año en que el álbum de standup Eddie Murphy, Comedian ganó un Grammy.

En 1984, finalmente tuvo la oportunidad de llevar una película él mismo: Beverly Hills Cop, una de las películas más exitosas de la década. Demostrando que en esta coyuntura Murphy no podía equivocarse, su siguiente vehículo protagónico, The Golden Child (1986), hizo una fortuna en la taquilla, a pesar de que la película en sí no era perfecta.

Después de Beverly Hills Cop 2 y su video standup en vivo Eddie Murphy Raw (ambos de 1987), la popularidad y la carrera de Murphy parecían estar en declive, aunque sus fanáticos se negaron a abandonarlo. Su estima aumentó ante los ojos de muchos con su próximo proyecto, Coming to America (1987), una reunión con John Landis que le permitió interpretar una gran cantidad de personajes, algunos de los cuales ensayó tan bien que estaba totalmente irreconocible.

Murphy se inclinó como director, productor y guionista con Harlem Nights (1989), una farsa sobre gánsteres negros de la década de 1930 que contó con un elenco increíble, pero fue algo destruido por el guion perezoso y la trama cliché que se sentía reciclada de las historias. Producida para Paramount, la película tuvo una gran taquilla (en el rango de los $60 millones) a pesar de las críticas devastadoras y los informes de abandonos de la audiencia.

Después de una ausencia en pantalla de dos años después de Cop, Murphy resurgió con una nueva versión de 1996 de El profesor chiflado de Jerry Lewis. Dirigida por Tom Shadyac y producida por el infalible Brian Grazer, la película superó todos los esfuerzos anteriores de Murphy, ganando cientos de millones y apuntando al actor en una dirección más familiar.

Sus siguientes dos largometrajes, Dr. Dolittle y la animada Mulan (ambas de 1998), estaban orientados a los niños, aunque en 1999 volvió a un material más maduro. View this post on Instagram A post shared by Eddie Murphy (@eddie_murphy_official1)

En los próximos años, Murphy aparecería en un puñado de comedias como Meet Dave, Imagine That y Tower Heist. En 2011, fue anunciado como el anfitrión de los Premios de la Academia 2012, con Brett Ratner (su director de Tower Heist) produciendo el programa, pero Murphy se retiró después de que Ratner renunció. En 2013, se anunció un cuarto policía de Beverly Hills, pero la película se retiró del calendario de Paramount después de problemas de preproducción.

