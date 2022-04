Horóscopo: qué le espera al signo de Cáncer en abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Adrenalina extra large con Marte en ocho y con la Luna en Escorpio. Úsala para empoderarte, no dejes que se disperse en enojos. Alíate con la vida, no la combatas. Encuentros con gente que hace mucho que no ves remueven recuerdos y abren tu emoción.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu ingenio y tu creatividad abren puertas laborales nuevas. No te presiones para decidir. Hasta el 21, algunas demoras en firmas de papeles, en trámites y cierta inquietud por dudas a la hora de elegir por dónde ir, pero tranquila, tu universo laboral va a estar colmado de recompensas y de logros. Antes del 21, paciencia.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, a todo o nada, no te vas a aburrir, te lo puedo asegurar. No te pongas en incondicional (como una mamá) ni confundas intensidad con complejidad. Si interactúas parejo, todo para disfrutar.

EL DESAFÍO. Reordenar recursos económicos.

LA OPORTUNIDAD. Facilidad para decir lo que hay que decir.

TU ALIADO. Géminis te enseña a permitirte dudar.

