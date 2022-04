Bernardo Silva habla sobre el Atleti antes del partido de Champions League: “Los equipos top de Inglaterra no juegan como el Atlético”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Bernardo Silva, jugador del Manchester City, explicó que no tienen ansiedad por conseguir la Liga de Campeones, pero sí presión, que para ellos es bueno porque representa que “estás ahí en los momentos importantes”.

El futbolista portugués, quien formó parte de la clasificación de Portugal al Mundial de Qatar 2022, habló en rueda de prensa previo al duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes en el Etihad Stadium.

“Ansiedad no creo que tengamos, pero presión sí. La presión de ganar es buena, porque estás ahí en los momentos importantes. Queremos tenerla porque queremos los títulos. El Atlético seguro que también la tiene. Somos jugadores acostumbrados a esto y la vamos a manejar bien”, dijo Silva.

El Manchester City es líder de la Premier League, un punto por encima del Liverpool de Jurgen Klopp a falta de ocho jornadas para que culmine el torneo inglés.

“Este es un partido muy difícil, porque los conocemos, están acostumbrados a jugar partidos donde la presión es muy alta. Son un equipo muy agresivo con y sin la pelota, no nos van a dar mucho espacio”.

Sobre la Champions, Bernardo recordó que es la única competición que aún no han ganado y que es un objetivo. “Nadie sabe si lo conseguiremos, solo podemos prometerle a los aficionados que lo vamos a intentar todo para ganar todos los títulos que podamos”.

El Manchester City perdió la final del torneo pasado ante el Chelsea, por lo que el torneo europeo sigue siendo una asignatura pendiente para Pep Guardiola, Bernardo Silva y los jugadores del equipo de Manchester.

“El equipo que veo ahora está mucho mejor preparado para estos momentos que antes. Es una cuestión de experiencia. Los jugadores nos conocemos mejor, Guardiola ha estado aquí seis años. Sabemos qué hacer en los buenos momentos, en los malos. Hemos aprendido de nuestros errores”.

Sobre el Atlético, Bernardo detalló las diferencias con los equipos a los que habitualmente se enfrentan en la Premier League.

“No sabemos qué esperar. Si presionarán muy arriba o si se quedarán atrás. No espero un partido abierto, no es lo que hace el Atlético. Los equipos top de Inglaterra no juegan como el Atlético, eso lo va a hacer más difícil. No fue sencillo para el Manchester United hace unas semanas y no lo fue para el Liverpool hace dos años”, matizó.

