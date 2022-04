Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de abrl de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

No dejes que nadie robe tu paz y se meta en tu entorno, tienes todo para estar bien y consolidar grandes metas si lo deseas el punto es qué haces demasiado caso a comentarios pesimistas que no te aportan nada solo te provocan grandes dolores de cabeza. Tendrás mucha suerte en juegos de azar solo debes saber aprovecharla de la mejor forma y en los mejores lugares. Cuidado con chismes de vecindad que estarán muy presentes sobre todo chismes que tienen que ver con tu familia y amigos cercanos.

Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a shingar a incomodar a la gestora de tus días. En estos días tendrás tu sexto sentido muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara. Tu familia necesitará más que nunca de ti en estos días y aunque no te lo haga saber directamente deberás de estar ahí con ellos.

Cuídate de tus pies y de dolores estomacales. Vienen momentos de grandes cambios laborales que debes atender a la brevedad pues te dejarán un mejor puesto o algún dinero extra que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo. Cuidado con infecciones en el estómago o en vías orinarías porque estarán a la orden del día y podrías ir a parar hasta el hospital.

VIRGO

No permitas que actitudes de los demás amarguen tu día, andas muy cambiantes y sueles absorber todo lo que te rodea sobre todo cuestiones negativas. Cuidado con tramites y firmas que las cosas no podrían salirte como quieres y has esperado desde hace algún tiempo. Muchas veces prometes cosas que no cumples, debes de tener cuidado en esos aspectos porque dichas promesas algún día te las harán y no te va a agradar que te dejen en mal o esperando algo que no va a llegar.

Vienen momentos de mucha pasión en caso de tener pareja pues he van a dar hasta para llevar, aprovecha lo que la vida pone a tu paso y no permitas que ninguna persona se aproveche de tu buena voluntad, jamás permitas humillaciones ni dejes que nadie se aproveche de tus buenos deseos y buena voluntad hacia los demás. Un viaje comenzará a planearse, pero sin embargo no va a salir como quieres debido al pesimismo de varias de las personas que según te acompañarán. No tengas miedo de enfrentar el mundo a tu manera y de ir por todo eso que mueve tu vida y mueve tu mundo, el amor quizás no ha tocado tu puerta, pero eso no significa que no vaya a suceder, al contrario, prepárate en todos los aspectos para que cuando llegue estes en las mejores condiciones.

Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a las demás personas mira que no vienes para complacer a nadie. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado coqueteando o hablando bonito al oído y podrías meterte en problemas con tu piores nada.

LIBRA

Es momento de expresar y decir lo que sientes le duela a quien le duela y le afecte a quien le afecte. Los negocios se ven perfectos en este mes, pero deberás de ser muy cuidadoso porque podrías invertir en algo que no te dejara nada d provecho y será con una persona que es muy querida o cercana para ti, recuerda que muchas veces el enemigo se encuentra más cerca de lo que crees e imaginas. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos que tienes en mente pues este mes esta perfecto para realizarlo, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente porque viene renovación total en tu vida.

Arreglarás documentos, si tienes pareja pon mucha atención pues se ha sentido un poco desplazado por ti, sino te interesa o importa hazlo saber y si es lo contrario acércate más y muéstrale lo que significa y es para ti. Es probable que en este mes sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos.

Muchos días en los cuales en caso de estar soltero o soltera sentirás la necesidad de una pareja o de una persona en tu vida, debes buscar la manera de no aparentar algo que no eres para complacer a personas pen#dejas que solo se aprovecharan de ti y de tu nobleza. Momento de buscar oportunidades en el área de los negocios porque se te dará todo de la mejor manera. No permitas que sucesos del pasado arruinen tu presente, busca siempre la manera de estar bien con quienes te rodean pues tarde o temprano podrías necesitarlos en tu vida.

ESCORPION WINS

No permitas que caídas te dejen en el suelo, aprende de ellas para que no las vuelvas a cometer ni vuelvan a pasar. Hay días en los cuales piensas mucho en quien ya se fue, date la oportunidad de que ahora sea diferente y concentrarte más en lo que estás viviendo en la actualidad y no tanto en lo que viviste en tu pasado. Es momento de decirle adiós a penas ajenas que no son tuyas y centrar tu vida en eso que en verdad importa y vale mucho la pena.

Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no harán ni una mierda por ti. Amores de una noche se ven muy presentes y posibilidad de encamarte con amistad o expareja está a la vuelta de la esquina. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días, sobre todo con comentarios que estarás diciendo sobre amistades y quienes te rodean. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.

Es momento de darle vuelta a la página en cuestiones del corazón, momento de volver a creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y te has propuesto. Busca oportunidades en las cuales puedas crecer en las áreas que te gustan y mueven tu mundo, estar aferrado a un trabajo que te tiene de malas y no te aporta nada no es vida. Una amistad o familiar tuyo sufrirá de engaños y mentiras por parte de su pareja y andará algo achicopalado.

ARIES

No des por hecho nada que no hayan visto tus ojos y date la oportunidad de decidir por ti antes que los demás decidan sobre tu futuro o tu vida. Viene embarazo para ti o para momentos de tu familia. La vida te va a compensar muchas cosas solo ten calma y cree en ti, nunca dejes de ser quién eres por complacer a los demás, vienes a ser feliz así que ya es momento que lo hagas. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera.

Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho. Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tus meta y tus objetivos. El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso. Eres un signo muy guerrero y fuerte y nada dejado y sabes que tus venganzas son terribles y nunca en el momento, esperas la situación y el tiempo adecuado para dar el golpe sin importar lo que pase o digan los demás. Cuidado con andar con hablando de más de las personas que te han Contado sus secretos, no caigas en eso que te pueda meter en problemas con personas que significan mucho para ti en tu vida.

Deja de fingir amor y cariño sino lo sientes, date la oportunidad de conocer el verdadero rostro de la felicidad y del amor. Es momento que tomes el toro por los cuernos y vayas tras ese proyecto y meta que has tenido en pausa desde hace mucho tiempo. Cuidado con comentarios pen#dejos en él área laboral porque vendrán muchos los cuales te harán que caigas y cometas errores garrafales los cuales podrían costarte el puesto de trabajo.

TAURO

Debes cuidar mucho tu forma de ver la vida porque si te empeñas en ver todo negativo las cosas pasarán y sucederán del mismo modo. Una oportunidad en el terreno empresarias te llegará, hay momentos en que te cuesta trabajo expresar lo que sientes y no porque seas insensible sino porque la has pasado tan mal en tu pasado que sabes bien que no cualquiera merece hoy en día tus buenas palabras y tú buena voluntad. Números de la suerte para este día, todos aquellos en terminación 3, 9 y 4 . No descuides tu salud porque podrías presentar problemas de retención de líquidos, dolores en pierna y espalda e inclusive cálculos en riñones.

Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Probabilidades de empezar a planear negocio. Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él ella resulto cierto. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Ten cuidado con traiciones pues estarán a la orden del día. Debes de ver la vida de otra forma y no permitir que nadie haga de ti un títere. Cuidado con lo que saldrá de tu boca porque traerás la lengua bien afilada y podrías dañar a tu pareja en caso de tener o aún familiar cercano.

Nunca es tarde para recapacitar es momento de tomar el camino del bien, ese que te conducirá a lograr cuánto quiere su te has propuesto. Momento de ir por algo seguro y duradero y dejar de quejarte por lo que no ha podido ser que si eso ha pasado es porque no son buenos tiempos para ti. Deja que todo fluya y tome su curso, no te adelantes en nada y no permitas que la vida te cobre la misma factura Dos veces así que ve aprendiendo la lección de una buena vez.

GÉMNIS

Eres uno de los signos más inestables e infieles, necesitas encontrar un verdadero amor que mueva tu vida y mundo para para poder tener esa estabilidad sentimental de lo contrario seguirás en la pute#ria por mucho más tiempo. Cuida mucho tu pecho y piernas pues podrías presentar algunos problemas de salud que a la larga te dañarán k afectarán más de lo que imaginas. Vienen problemas algo complicados laboralmente, pero nada que se resuelva con tu capacidad de tomar decisiones.

Extrañarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo pero que desde otro universo estará cuidándote y guiando cada uno de tus pasos. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Tu bipolaridad estará a flor de piel. Si tienes pareja andará muy cariñoso o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás. Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada. Debes cuidar un poco más tu autoestima, no permitas que nadie lo dañe ni tú mismo.

Hay días en los cuales te cuesta levantarte de tu cama e iniciar el día, debes sacar fuerzas de donde puedas para enfrentar todo eso que el mundo pone a tu paso. Ten cuidado con fallas laborales y con quedarte callado para cubrir la espalda de los demás, ellos no lo van a hacer por ti y a la primera oportunidad querrán shingarte y afectarte en todas las maneras. Nunca dejes de creer en tus sueños y capacidad de lograr lo que deseas, no hagas caso a esas personas que se han empeñado en hacerte pasar un mal rato o un mal momento. La vida es muy justa y tarde o temprano pagarán cada factura que tengan con la vida.

CÁNCER

Necesitas enforcar tu fuerza y energía en muchas cosas que te dejen realmente algo de provecho porque después nomas pierdes el tiempo sin obtener nada a cambio. Tú constancia y deseos de superarte te llevarán por el camino correcto sin embargo viene un cambio de ciudad por motivos laborales o motivos del corazón o quizás de placer que te va a beneficiar mucho así que no dudes en hacerlo. Movimientos muy buenos para tu vida que tienen que ver con los dineros, pero también con un proyecto que había estado estancado.

Eres de los signos más manipuladores y puedes hacer con las personas un títere si te lo propones y lo usas a tu favor. Es momento de tomar el toro por los cuernos en cuestiones que tienen que ver con tramites de documentos porque este mes se presta perfecto para lograrlo y obtener lo que quieras o te propongas. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta y te dará lo que en el pasado te negó. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo.

Sabes bien cuando una persona te miente o se quiere pasar de lista, debes poner a esas personas en su lugar y no permitir que sigan shingando o afectando tu entorno que mucho te ha costado lograr La Paz y la estabilidad en tu vida. Deja que el mundo ruede y todo tome su curso y su causa y a ti que te valgan madre los pedos de las demás personas que bastante tienes con no poder resolver tu vida. Un familiar se enferma, pero saldrá adelante poco a poco solo es cuestión de cuidados y tiempos adecuados.

PISCIS

Nunca te limites en eso que quieres o mueve tu mundo o te hace feliz así el mundo esté en tu contra, es tu vida y tienes que aprender a vivirla y disfrutarla de la mejor manera y sin importar lo que digan o piensen las demás personas. Deja que las personas ladren si es su alimento de cada día que lo hagan y a ti que te valga madre porque sabes bien que no vives de ellos y lo que hagan es su pero no es el tuyo. Un amor del pasado retorna y con mucha fuerza pues te volverá a mover todas esas fibras de tu corazón que habían estado detenidas. Si tienes pareja todo se ve bueno para ti pues se comenzarán a abrir buenos ciclos que los unirá más que nunca.

Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes. Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón, ves la tempestad y no te hincas, si bien es cierto que el físico no importa tampoco puedes hacerlo un lado y entrar en la absurda idea de quién te quiera te querrá como eres, si quieres acceder a algo bueno y decente debes de poner de tu parte pa estar de la misma forma, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada.

Una noticia nada grata podría ponerte de malas pues cierto proyecto que tenías en mente no resultara cómo quieres y deseas. La vida te va a llevar por caminos distintos a los que tenías planeados pero dichos caminos serán buenos pues te darán cierta estabilidad y paz que hace mucho tiempo ya no tenías.

ACUARIO

Has esperado el amor desde hace tiempo en caso de estar soltero y este no ha llegado a pesar de que has tenido oportunidad de concreta algo estable, el pedo es que te has acostumbrado tanto a la soledad que no deseas que alguien llegue a mover tu vida y tus tiempos y volver a pasar situaciones dolorosas que anteriormente ya habías pasado. Tú lado espiritual está muy débil y tu conexión con el ser superior ha decaído demasiado, debes de ser cada vez más fuerte en ese aspecto y darte cuenta de que ficha conexión te dará La Paz y estabilidad emocional que no encontrarás con ninguna persona.

Cuidado con cansancio acumulado que será un arma letal para la entrada de ciertas enfermedades a tu vida. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. No permites que las personas que te rodean hagan de ti un títere recuerda que tú tienes la última palabra. Deja de guardar rencores, cierra el pasado y ocúpate del presente, te viene un convivio con amistades y posibilidad de salida con una persona que tiene cierto interés por ti. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Es momento que visualices que es lo que quieres y hacia dónde vas para que ya no sigas perdiendo el rumbo en tu vida y sigas cruzando caminos que antes ya habías pasado y superado.

Nunca dejes de creer en tu capacidad de lograr y tener lo que quieres así todo el mundo te diga que no podrás, la vida es justa y te dará muchas oportunidades en muchas áreas, pero sino las aprovechas no se volverán a repetir. Debes de cuidar mucho lo que sale de tu boca porque andarás en un tono complicado y podrías afectar a quienes te rodean de una manera bastante fuerte.

CAPRICORNIO

No busques motivos para pelear con tu pareja en caso de tener, se te da mucho el estar creando ciertos conflictos de los cuales luego te arrepientes y ya es demasiado tarde para eso. Trata de pasar más tiempo con tu familia para que después no te lamentes por el haberlos descuidado tanto. Debes de saber que nada es para siempre y que todos somos reemplazables en esta vida así que disfruta cada cosa el tiempo que tenga que durar. Debes tomar decisiones propias pues solo te compete a tú tu futuro y proyectos, muchas veces por miedo a equivocarte dejas que los demás actúen por ti y después vienen los errores e inconformidades.

Deja de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y lo lamentarás muchísimo. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra. Chismes siempre abra en tu vida, recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto. Andarás bien arto o arta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo.

Es momento de decirle adiós a todos esos chismes y comentarios negativos de las personas que solo buscan shingarte, humillante y hacerte sentir la peor persona de este mundo. No dejes que nada te afecte na estos momentos, debes de ser una persona justa e ir por eso que te haga sentir bien y mejor cada día. Date la oportunidad de mandar a la mie#rda a quien no te quiere o no confía en ti. Hay maneras de ser distinto a los demás y no seguir los mismos patrones, recuerda que eres un ser único así que nadie trate de hacerte a su imagen o semejanza.

SAGITARIO

No permitas que la monotonía shingue tu relación en caso de tener una porque ya están en una etapa complicada la cual no se atienden como debería de ser y eso poco a poco va perdiendo el interés. Vienen días complicados en los cuales tomarás decisiones muy importantes en tu vida, no tengas miedo a decir o expresar lo que sientes y si las personas que te rodean se ofenden pues es muy su peor no es el tuyo. Cambios en cuestiones laborales que te van a beneficiar por la llegada de un aumento o de dinero que te debían desde hace algún tiempo.

Podrías ser víctima de chismes y malentendidos por parte de tu propia familia. No temas a cambios en el área de los negocios pues vienen grandes oportunidades que te dejarán excelentes ganancias y que posiblemente sea en compañía de miembros de tu familia. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho por el simple hecho que a ellos no les gusta o no les parece.

Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones. El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordarles el 10 de mayo y seguir mandándolos a la mie#rda como antes lo hacías. Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas.