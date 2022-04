Iago Aspas podría ser suspendido de 4 a 12 partidos por sus declaraciones contra los árbitros y el Real Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El delantero Iago Aspas, del Celta, podría ser suspendido de 4 a 12 partidos por las declaraciones sobre el mal arbitraje del partido contra el Real Madrid en el que perdieron 2-1 con tres penales en contra.

Iago Aspas: "Los dos primeros han sido penaltitos, el último no era". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/HHIjuPipXb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 2, 2022

El Comité de Integridad de la Real Federación Española denunciará las declaraciones del delantero, a la conclusión del partido ante el Real Madrid en las que afirmó que solo faltó que el árbitro pitase un cuarto penalti para lanzarlo él.

“Los dos primeros son penaltitos pero han sido, el último desde mi punto de vista no ha sido. Mendy en carrera va hacia adelante, da un toque hacia el lado, arrolla a nuestro defensa y es falta nuestra. Solo ha faltado pitar otro para un hat trick de Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba”, dijo en Movistar.

El equipo del Celta en caso de recibir alguna sanción en contra de Aspas tomará todas las medidas posibles y recurrir al TAS para desestimar dicha acusación. Además lo que espera el club es que el árbitro González Fuertes no vuelva a pitar en un encuentro de La Liga con ellos, tras las constantes fallas.

No se midió Aspas 😵‍💫 pic.twitter.com/hHbY6w2fiG — Futboleros (@futbolerosgt) April 2, 2022

El delantero del Celta pidió explicaciones al colegiado por el tanto anulado del primer tiempo por su fuera de juego. “Cuando remata Thiago notaba que estaba en fuera de juego pero sigo la jugada por si pega en el palo y la empujo, por si al final no estoy en fuera de juego, pero no tengo ojos en la espalda para ver al defensor que tengo detrás”.

“Le comentaba después que si Alaba toca el balón y me da el balón antes de meterse en la portería, si sería gol. Como la de Eric García en la Liga de Naciones, si vuelve a tocar cambia de jugada. Me decía que no pero son discusiones que no sirven de nada. Hemos merecido más en los noventa minutos y nos vamos de vacío”, añadió.

“Lo que me vale es ganar, no tener merecimiento. Soy un ganador y me voy mal para casa, hemos jugado bien pero nos vamos con cero puntos”, concluyó molesto Aspas tras la derrota.

Es la primera vez que al Real Madrid le pitan tres penales como visitante en esta temporada de La Liga. Este triunfo le permite seguir en la primera posición de la tabla con ocho partidos restantes.

