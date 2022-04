Sherlyn cuando le mandó a su papá su imitación de Camilo: “¿Para qué me mandas a este tipo?”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como te contamos, Sherlyn ganó la segunda gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’ con su interpretación de Camilo, en exclusiva hablamos con ella horas después de esa gran noche y nos contó la reacción que tuvo su papá cuando le mando el video de la imitación: “¿Para qué me mandas a este tipo?”.

–Sherlyn, en la primera gala perdiste, y ahora eres la primera.

Sherlyn: De último lugar al el primero. Así nos reponemos los mexicanos. Así estamos acostumbrados como que así funciona la cosa. Este no feliz, feliz de la vida, porque fue una gala que estuvo muy competida. Números maravillosos, y yo le quiero dar las gracias a toda la gente que lo hizo posible. Como te conté antes que estaba tan nerviosa, todo el equipo de coreografía, vocal de producción, caracterización, vestuario, todos pusieron todo su corazón para que ese Camilo se viera idéntico.

Tengo que contar algo, le mandé el vídeo a mi papá antes de salir al escenario, vestida en Camilo, y mi papá es enemigo número uno del reggaetón y la música urbana no le gusta, entonces le mando el vídeo y me dice: “¿y por qué me mandas ese tipo?”… Digo, “Papi, soy yo”. Se moría de la pena, me decía, “mi amor, perdóname, que bueno, ni te reconocí”. Si tu papá no te reconoce en ese traje Camilo es que algo estuvo muy bien hecho.

Me siento feliz, me siento agradecidísima porque lo más importante es eso, poder mandar el cheque a Teletón USA, y se va al primer cheque, me siento con el corazón lleno, porque sé que eso se va a traducir en muchas rehabilitaciones, para muchos niños y por eso estoy aquí, al final defendiendo una causa en la que creo, de la cual estoy enamoradísima, y que ha sido mi causa durante muchos años. Me siento satisfecha de poder darles un logro a Teletón, y claro, creo que es muy lindo poder remontar de esa manera. Ya tenemos la primera gala ganada y entonces se siente muy lindo, y otra cosa muy linda es que muchos de mis compañeros me dieron sus puntos, entonces te habla de que hemos hecho un grupo hermoso, y que somos como muy capaces de ver lo bueno en el otro pues muy contenta, fue una noche muy linda.

–¿Cómo te sentiste cuando subiste al escenario?

Sherlyn: Como encuerada… Hay personajes que de pronto tienen más, no sé, peluca, vestuario, bailarines, escenografía, luces, todo junto y como que te sientes un poco más arropado, Camilo fue tan sencillo como él, entonces se tenía que representar en ese escenario como él, humilde, tranquilito, sin hacer mucho rollo. Sí hubo un momento en el que me sentí como muy solita, o sea, antes de subir en el elevador fue como ¿es en serio? Es como sí, cómo estar desnudo, y creo que ese es el encanto de Camilo, que no necesita mucha producción para hacer el éxito que es, no necesita grandes bailes, ni bailarinas, ni escenografía porque viene como más de adentro, fue con lo que tratamos de conectar, y creo que se logró muy lindo.

-Y además tuviste la sorpresa que el propio Camilo te mandó saludos

Sherlyn: Sí estuvo hermoso eso, y aparte valorando muchísimo el momento por el que está viviendo, no que se haya tomado el tiempo para hacerlo le haya dado la importancia al programa para hacerlo, es hermosísimo para mí, se lo agradezco con todo el corazón, en el escenario no se lo pude agradecer porque solamente podía haber un Camilo y era yo, no él, pero aquí desde abajo le quiero dar las gracias con todo el cariño y mandarle todo el amor y todas las bendiciones para Índigo para que sigan siendo esa familia hermosa que son, y que se disfruten muchísimo esta etapa que sin duda va a ser la mejor de sus vidas.

–¿Qué te dejo esta presentación?

Sherlyn: Me dejó mucha seguridad como que toda la seguridad que a lo mejor se me fue en la primer gala me la dejo Camilo, me dejó como esta parte de poder sentirme cómoda en ese escenario que es tan imponente y decir bueno si lo logramos así: descalza, en una ropa que no te puedes ver bella de ninguna manera porque pues no es para eso y logramos conquistar a los jueces, sé que va a ver más oportunidades para que los logremos conquistar de nuevo entonces me dio como mucha seguridad para lo que viene.

-¿Y qué viene?

Sherlyn: Ahora viene Becky G, volvemos a lo urbano, sólo que como que con más picante, porque Becky G es mucho más sexy, Karol G es como mucho más puesta, y Becky G es más femenina y es más de ropita resacada y de perreo y de todo eso, pero me la voy a disfrutar también al máximo, vamos del día a la noche, de Camilo a un personaje súper femenino, súper sensual, y que es mexicana además, bueno mexico-americana, pero me encanta y vamos hacer un cambio radical de look, me toca ir a los tiempos de inicio de Becky G, se van a sorprender muchísimo con todo lo que estamos planeando para esta siguiente gala.

-¿Qué le dices al público que tanto esta apoyándote, y que hay tanta receptividad buena, se lo disfrutan y están contigo en esto?

Sherlyn: Yo le quiero dar las gracias de corazón por todo el amor, le quiero dar las gracias a toda esa gente que ven mi trabajo como si fuera una lucha común, y que se levantan conmigo y cuando les digo voy a trabajar me dicen: “vamos, tú puedes, y hoy va a ser un gran día y voy a ti”, y te echan mil porras, les quiero dar las gracias de corazón, le quiero dar las gracias a todo el ejército de mamás solteras que habemos en el mundo, porque he sentido el respaldo de una manera hermosa y muy amorosa, quiero dar las gracias a todos los tíos de André, a los tíos y las tías que son todo mundo, ese niño es un rockstar, y no solamente ilumina mi vida, creo que es un niño que donde pasa ilumina, y es puro amor y pura sonrisa, entonces quiero dar las gracias por el amor que me dan a mí y a mi hijo, y decirles que va por mí, va por todas nosotras, va por todos los que me ven ahí en las redes y de corazón, gracias, gracias por todo lo bonito que es bonito.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Sherlyn: Así brilló con su transformación de Camilo

•‘Tu Cara Me Suena 2’: Sherlyn triunfa con su impresionante Camilo

•Sherlyn nos revela cómo hará para convertirse en Camilo para ‘Tu Cara Me Suena 2’