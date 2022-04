Yuliett Torres se levanta su vestido azul y muestra de más, pide a sus seguidores que voten por la mejor foto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La influencer mexicana Yuliett Torres 2eehace gala de sus encantos en su cuenta de Instagram para hacer sudar a sus seguidores al posar con un ceñido vestido azul que resalta sus pronunciadas curvas y hasta dejan ver más de lo esperado.

Conocida como la Kim Kardashian mexicana, Yulliet Torres publicó recientemente en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde posa ante al espejo luciendo un ceñido vestido de color azul que remarcan sus encantos.

En la primera fotografía, Yuliette aparece sosteniendo su cabello con una de sus manos, mientras se ve al espejo. Y conforme avanzan las fotos, las poses van subiendo de tono.

El vestido destaca su torneada retaguardia, que es uno de sus principales atractivos visuales.

Yuliett Torres presume sus torneadas piernas

La prenda tiene de corte en pico, queda más corta de un lado, dejando ver que sus torneadas piernas, demostrando que sí rinden frutos sus largas horas de ejercicio.

“La vida es como el espejo: te sonríe si la miras sonriendo. Comment with the number of the photo you liked”, escribió Yuliette Torres junto a las fotografías que están subiendo la temperatura en su cuenta de Instagram.

Y por supuesto que sus seguidores no tardaron en responder y decir que foto les gustó más.

Las respuestas de sus seguidores

“Me quedo con la 4. Es imposible elegir, en todas te ves hermosa”, respondieron algunos de sus seguidores.

En la foto 4, Yuliett Torres aparece sentada en un sofá, con las piernas cruzadas, que la hacen verse muy sensual, además su vestido resalta sus encantos.

En la foto 3, la influencer mexicana se levanta ligeramente su vestido, dejando ver parte de su retaguardia.

La influencer de 26 años publicó una serie de 9 fotografías donde demuestra por qué es una de las consentidas en Instagram, donde cuenta con casi 10 millones de seguidores.

Desliza para ver más imágenes

Pero su atrevido vestido no solo resalta su trasero sino también su busto con un pequeño escote que la hace verse muy sensual.

En una de las imágenes, la Kim kardashian mexicana posa al frente de una piscina. Las fotografías llevan más de 188,000 me gusta.

Deja ver sus encantos con traje de baño dorado

Yuliette Torres posó recientemente con un traje de baño dorado que cubre apenas su parte íntima y está enloqueciendo a sus seguidores en la red social.

A la mexicana le llovieron halagos por su atrevido bañador, de corte alto, que deja al descubierto gran parte de su abdomen y glúteos.

Desliza para ver más fotos

En una de las fotos que compartió la mexicana aparece de perfil, y luce aún su escultural anatomía. Se ve solo una parte mínima de su traje de baño.

También la famosa, nacida en el occidental estado de Jalisco, suele compartir sus rutinas de ejercicio, que le ayudan a mantener su figura.

