Clarissa Molina se luce en leggings deportivos al hacer una rutina para glúteos

Clarissa Molina siempre se mantiene en forma, y ahora ha dado la sorpresa a sus seguidores en Instagram al publicar un video en el que aparece en un jardín, usando ajustados leggings negros y haciendo una rutina para tonificar sus glúteos, que le fue proporcionada por su entrenador Alex Fitbox. Para hacer bien uno de los movimientos utilizó una patineta: “A sólo 3 ejercicios de tener el glúteo de tus sueños! Cada ejercicio debes repetirlo 25 veces en 4 circuitos. Combínalo con cardio: 120 saltos de cuerdas o burpees entre cada circuito. Gracias @alexfitbox ! Comenta qué quisieras trabajar la próxima vez! 👇🏼 COMPARTIR ES AMOR!”

En otro clip la bella dominicana se lució en biker shorts azules antes de iniciar sus rutinas, pero al parecer estaba muy entusiasmada, por lo que sonriente comenzó a bailar, presumiendo su figura. “Dale que tú puedes!!! 💪🏼🔥🥊” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Junto con su novio y su mamá Clarissa viajó a Nueva York, y ahí se dejó ver paseando por las calles, lo cual no podía dejar de compartir con sus fans: “No se imaginan todo lo que soñaba mientras caminaba por estas calles de NYC. Cada vez que voy es un viaje al pasado y eso me recarga para seguir disciplinada y trabajando duro para cumplir mis sueños y metas que me faltan por alcanzar. Un día feliz con mi mamá y mi amor @saavedravicente 🥰🥰 en la capital del mundo! La familia lo es todo”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

