“Me regalaban kilos de cocaína”: Julio César Chávez recordó sus problemas con las adicciones que lo llevaron a hacer cosas espeluznantes [video]

Julio César Chávez es uno de los boxeadores más importantes en la historia de México. El carisma del “César del Boxeo” lo llevó a ser uno de los peleadores más queridos en el territorio azteca. Sin embargo, el “Gran Campeón Mexicano” tuvo gigantescas manchas en su historia de vida. Chávez tuvo muchos problemas con las drogas y el alcohol, adicciones que lo llevaron a hacer cosas totalmente inexplicables.

“Me levantaba con mi cerveza y mi clámato. En Culiacán me regalaban kilos de cocaína, yo no necesitaba comprar. Yo consumía mucho. Empezaba con la cerveza, luego el tequila, el whisky y el cognac. Era una locura. Así eran todos los días, duraba hasta cuatro o cinco días sin dormir”, relató Julio César Chávez en una entrevista con Yordi Rosado que se publicó en el mes de septiembre.

Al tener esta rutina, Chávez reconoció que en varias ocasiones temió por su vida, pues tuvo algunos episodios de sobredosis. Aquel excelso peleador dentro del ring terminó en varias ocasiones dentro de un hospital y no precisamente como consecuencia de alguna de sus legendarias peleas.

“Varias veces me fui al hospital (por sobredosis), estuve a punto de morir varias veces. El día que vomité tres litros de sangre, estuve en el hospital y me cauterizaron, pero después mandé a traer cocaína a mis trabajadores al hospital. Era demasiado, estaba perdido”, recordó.

Llegaban por una foto y terminaban amarrados por Julio César Chávez

Una de las consecuencias de las adicciones fueron los constantes episodios de paranoia. El ex boxeador mexicano recordó que en algunas ocasiones su casa era visitada por personas que iban a tomarse una fotografía con él. Sin embargo, Chávez los amarraba y los encerraba en una habitación porque creía que lo iban a “traicionar y hablar mal de él”.

“Los amarraba, no los dejaba salir para que no hablaran mal de mí, llegaban a tomarse fotos conmigo, a conocerme porque llegaban de todas partes del mundo, pero yo ya en mi loquera pensaba que me querían traicionar, entonces los amarraba, los golpeaba, fue una verdadera locura, un infierno (…) Al otro día amanecían amarrados, los trabajadores míos (los desamarraban), ya que se me bajaba un poquito los dejaba ir”, reveló. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

