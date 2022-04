Jason Momoa aclara que no tiene una relación con Kate Beckinsale: “Ella tenía frío y yo estaba siendo amable”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los rumores sobre una posible relación entre Jason Momoa y Kate Beckinsale comenzaron a circular después de que se les viera juntos en la fiesta de Jay-Z posterior a la entrega de los premios Oscar mientras la actriz británica llevaba puesta una chaqueta de hombre, que pertenecía a todas luces al atractivo actor.

Ahora, la estrella de la cinta “Aquaman” aclaró que sólo hizo lo que cualquier otro hombre debería haber hecho en su lugar al ver a una dama temblando de frío, por lo que su gesto tenía más que ver con las circunstancias que con la propia Kate. Jason -que se separó de su esposa Lisa Bonet en enero tras 16 años de relación- además bromeó con que jamás volverá a ofrecerle su abrigo a nadie para evitar este tipo de confusiones.

“Fue una locura. Sólo mantuvimos una conversación sobre su país y todo el mundo me pregunta ahora si estamos saliendo. No, no, fue un acto de caballerosidad. Kate tenía frío”, aclaró Momoa durante una entrevista a Extra. Al ser directamente cuestionado sobre si mantiene una relación con la actriz británica, él insistió: “Absolutamente no, no estamos juntos. Ella es muy simpática, yo estaba siendo amable, tratando de ser simplemente un caballero”.

Jason y Lisa anunciaron que se habían separado por medio de un comunicado conjunto en el que explicaban que, aunque se distanciaron sentimentalmente en el marco de la pandemia de Covid-19, el amor que siempre han sentido el uno por el otro “continúa presente” y esperan darle el mejor ejemplo a sus hijos -Lola, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13- “dejándose ir”. Hasta ahora han demostrado que siguen siendo una familia unida, porque el actor sigue muy presente en la vida de Zoe Kravitz, la hija que Lisa tiene con Lenny Kravitz, y este último ha asegurado que Jason y él seguirán siendo “hermanos de por vida”.

