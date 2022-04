México se abstiene de votar a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ante la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, México fue uno de los 58 países que se abstuvo de votar por esta resolución junto con naciones como Brasil, Egipto, El Salvador, India, Nigeria, Pakistán o Arabia Saudita.

“México se abstendrá de apoyar el proyecto de resolución que suspende a Rusia de sus derechos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos. México tiene la convicción de que aún en medio de la guerra, deben mantenerse todos los canales de diálogo con las autoridades de la federación de Rusia, no solo para que cooperen con el conjunto de mecanismos que integran el sistema Universal de protección de los Derechos Humanos, sino para insistir en la urgente necesidad de encontrar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz en Ucrania”, señaló el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, previo a la votación.

Fue este jueves 7 de abril de 2022 que la Asamblea General de Naciones Unidas, a iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, aprobó suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos por invadir a Ucrania, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

“México a favor de mantener el diálogo con Rusia para restaurar la paz en Ucrania. Se abstiene de apoyar su suspensión del Consejo de Derechos Humanos”, señala la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones a través de su cuenta de Twitter.

México 🇲🇽 a favor de mantener el diálogo con Rusia 🇷🇺 para restaurar la paz en Ucrania 🇺🇦. Se abstiene de apoyar su suspensión del Consejo de Derechos Humanos.



📺: Escucha aquí👇 la intervención del Embajador Juan Ramón de la Fuente en la #AGONU 🇺🇳

Esta mañana, desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, había adelantado que México se abstendría de votar a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Hoy se va votar en la ONU, porque están proponiendo la expulsión de Rusia, lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra tampoco, nos vamos a abstener”, adelantó.

El presidente mexicano argumentó que la abstención de México es porque en la ONU debe haber siempre intermediación entre Rusia y Ucrania y seguir con los diálogos entre ambas partes para alcanzar un acuerdo de paz.

“¿Y por qué la abstención que también es una postura?, porque imagínense ¿cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación?, ¿para qué es la ONU?, ¿cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo?, sobre todo la gente inocente”, sostuvo.

Andrés Manuel López Obrador cuestionó el por qué la ONU “no imprimió más diplomacia a la actividad política” para evitar la guerra entre Rusia y Ucrania.

“¿Por qué no aceptar de que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política?, porque la política se inventó para evitar la guerra. ¿Por qué se soslayó el problema?, ¿por qué no se le imprimió más diplomacia a la actividad política y se evitó la guerra?, ¿por qué azuzar y no buscar la solución pacífica?”, cuestionó.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz, esa es nuestra postura y para eso es la ONU y para eso ese Consejo de Seguridad, ¿si no quién lo va a hacer?”, dijo.

Sin mencionar los nombres de los países, el presidente tabasqueño criticó el que algunos se hayan pronunciado por interponer sanciones contra Rusia y enviar más armas a Ucrania en vez de insistir en el diálogo diplomático para alcanzar la paz.

“Hay organismos de Derechos Humanos dependiendo de la ONU, si lo que sobra en la ONU son organismos de todo tipo. Pero cuando deberían de aplicarse no lo hacen a tiempo, ¿qué no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes?, ¿qué hicieron? nada, y es fácil decir vamos a decretar sanciones, si, y vamos a mandar armas, pues sí, ¿y las vidas?, ¿quién pone los muertos?, entonces hay que reparar el procedimiento y llamar a las partes a la negociación al diálogo, a parar la guerra, no estar en este caso si polarizando y azuzando, si no va a poder la ONU hablar con Rusia porque expulsaron a Rusia, ¿entonces quién va a hablar con el gobierno ruso?. A lo mejor están pensando que los de la OEA, ¿cómo se llama?, Almagro”, concluyó.

