AMLO acusa a empresas y gobiernos extranjeros de hacer “lobby” en materia energética

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles a las empresas y a los gobiernos extranjeros —especialmente Estados Unidos— de hacer “lobby” en el Legislativo y en el Poder Judicial en materia energética.

“Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y de que están metidos haciendo ‘lobby’ en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros” hacen presión, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) determinará este jueves si declara constitucional o inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

Además, en el Legislativo se debate la reforma constitucional en el sector eléctrico que, impulsada por López Obrador, busca limitar al 46 % la participación del sector privado en la generación de energía.

Minutos después, cuestionado por otra periodista, López Obrador dijo que “básicamente” quien está haciendo presión es el Gobierno de Estados Unidos.

“Me consta, pues han venido a eso. A plantearnos que no están de acuerdo incluso a insinuar de que se viola el tratado (T-MEC), cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos. Nada más que actuamos con independencia y soberanía”, agregó.

Para López Obrador no es “justo” ni “racional” que se evalúe suspender visas a Estados Unidos a legisladores mexicanos que expresaron su opinión sobre Rusia y la guerra en Ucrania. “Es regresar a la Guerra Fría”, apuntó.

Asimismo, cuestionó de nuevo a la empresa Ibedrola, a la que acusó de hacer “lobby” con medios de información, jueces y magistrados.

AMLO da sus directrices

El mandatario consideró que en el tema energético no hay solo asuntos de “orden jurídico” y criticó a la Suprema Corte por no “ir al fondo” de la problemática.

En la aprobación de la reforma energética de 2013 se actuó de forma “corrupta”, denunció.

“Esto lo tienen los ministros que tomar en cuenta. Este es el fondo”, apuntó.

Agregó que la reforma se aprobó con “sobornos” y por ello hay un juicio en contra del entonces director de Pemex Emilio Lozoya: “¿Puede más el poder de las empresas?”

“Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley (…) No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”, agregó.

Sobre invalidación de la norma

La Suprema Corte de México invalidó este lunes por unanimidad una norma que prohíbe a altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR)

“Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social. Pero la mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial. Son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo”, dijo el mandatario sobre el tema.

Lamentó la “limitación legal que echaron abajo los ministros”, y dijo que él seguirá insistiendo en que había “contubernio” porque “una cosa es la empresa pública y otra el sector privado”.

