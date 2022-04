VIDEO: Danna Paola rompe el silencio y confirma que está muy enamorada de su nuevo novio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La vida de Danna Paola en su mayoría se ha mantenido hermética. Pero en esta ocasión al parecer la felicidad la ha ayudado para abrir su corazón y decidió revelar cómo se encuentra actualmente.

En un encuentro con la prensa que se dio en la alfombra roja de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”, la intérprete de “Mala Fama” se sinceró y reveló estar más feliz que nunca junto a su novio Alex Hoyer.

“Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros, es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira. Invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra, y el hablar también de la relación y decir, ‘bueno, ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada, y estamos enamorados”. DANNA PAOLA

Danna no pudo evitar externar lo feliz que se encontraba en esta nueva etapa de su vida pues al parecer de nueva cuenta el amor tocó a su puerta, pero esta vez la hace sentir plena junto a Alex Hoyer, con quien se le vio recientemente en la boda de amigos en común.

“Es una persona que admiro, que respeto, que quiero, tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas y a la vez, allá afuera la gente a veces opina o dice, el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por seres humanos, y justamente me he desecho de tanta gente tóxica en mi vida que sí se ha acercado por eso, de verdad se los digo”. DANNA PAOLA

Por otra parte, la artista de 26 años decidió hacer las paces con la prensa, luego de que recientemente se negó a brindar una entrevista en Monterrey.

“La verdad es que sufro de mucha ansiedad social, entonces estos eventos de repente me dan algunos ataques, lo he superado con mucha terapia, los invito a tomar terapia a todos allá afuera, yo creo que es algo bien necesario y quería hablar con ustedes y agradecerles de verdad el apoyo, vienen cosas muy, la verdad es que he estado super ausente, ha sido bien complicado este inicio de año, como lo vuelvo a decir, pero agradecerles el apoyo, porque al final hemos crecido juntos y para mi es bien importante mantenerlos a mi lado”. DANNA PAOLA

