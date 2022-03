VIDEO: Isabela Merced confiesa que Danna Paola se ha convertido en su inspiración y sueña con conocerla

El mundo de la música hispana sigue siendo testigo del surgimiento de nuevos sonidos, mezclas pero sobretodo estrellas. Tal es el caso de la intérprete estadounidense, Isabela Merced, quien por un momento decidió descansar de las pantallas de cine para dedicarle tiempo a otra de sus pasiones, la música.

En esta ocasión la joven de 21 años de edad platicó en exclusiva con La Opinión sobre lo que ha significado este salto en su carrera, pues no piensa dejar el cine, pero desea seguir probando suerte en la música, donde uno de sus principales objetivos es rescatar sus raíces peruanas, pero también reveló que otro de sus sueños es colaborar con la artista mexicana, Danna Paola.

“Danna Paola es una de las artistas que más me ha inspirado. Ella es increíble, me encanta su arte, me encantan sus canciones, ya hemos hablado por Instagram sobre lo que hace, pero por desgracia todavía no la he podido conocer en persona, espero que eso pase pronto, porque sé que ella es muy linda, y se siente raro tener colaboraciones ahora gracias a la tecnología pero sin conocer a la persona, pero sí, espero por fin conocerla y trabajar con ella”.

ISABELA MERCED