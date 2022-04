VIDEO: Danna Paola hace ‘desplante’ a ‘Ventaneando’ y les dice que no pueden grabar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz mexicana Danna Paola siempre se ha portado tranquila con la prensa, pero al parecer en su arribo a la ciudad de Monterrey no estaba del mejor humor y prefirió copiar la actitud de otros artistas como Lupillo Rivera.

Hace unos días el hermano de Jenni Rivera protagonizó una polémica en la cual se negó a responder preguntas a los reporteros de “Ventaneando” para luego burlarse de ellos.

En esta ocasión, fue la intérprete de “Oye Pablo” quien dio de qué hablar al negarse a responder a los cuestionamientos de la prensa de espectáculos que aparentemente esperó su llegada por cerca de cinco horas.

Pero hay que destacar que Danna no respondió de forma grosera, pero eso no evitó que no respondiera a preguntas de su vida personal, esto a raíz de que algunos periodistas le preguntaran acerca de la pérdida que recientemente ella misma dio a conocer a través de redes sociales.

El dolor sigue presente en su vida tras la muerte de su abuelita

Pues fue el pasado 8 de marzo cuando la también actriz informó sobre el sensible fallecimiento de su abuelita, una mujer que significa y significó mucho en su vida y que lamentablemente, murió víctima del COVID-19.

Su dolor fue tal que incluso tuvo que cancelar su participación en el concierto de Moderatto, banda con la cual protagonizó un cover en tributo a RBD, grupo originalmente conformado por Dulce, Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

“Nada mi amor, es mi familia, privacidad y muy tranquila, muchas gracias, perdón, pero no puedes grabar… Es que ¿qué crees? Porque…”, se escucha decir a Danna Paola quien no da más explicaciones a los reporteros sobre cuál es el motivo por el que no la podía grabar.

Tras esto, los reporteros de ‘Ventaneando’ insistieron afuera de un edificio donde Danna Paola ingresó y le gritaron que por favor les brindara unas palabras.

Sin embargo, la actriz hizo caso omiso de las peticiones y siguió su camino sin voltear atrás y sin dar más declaraciones ante los medios. Mientras que los reporteros ignoraron a los agentes de seguridad de la construcción, quienes les pedían que se alejaran de esta por ser propiedad privada.

Ante esto, Pati Chapoy salió a la defensa de la intérprete de ‘Mala Fama’ asegurando que seguramente no estaba de humor para responder preguntas.

