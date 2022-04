Alfredo Adame no se arrepiente de pelea con abogado de Carlos Trejo: “Salieron pateados”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unos días Alfredo Adame protagonizó un nuevo escándalo junto al abogado de Carlos Trejo, quien llegó a una conferencia de prensa organizada para hablar de los detalles de la pelea que tienen pactada desde hace algunos años y que hasta el momento no se ha realizado.

Y aunque los recientes enfrentamientos en los que se ha involucrado el exconductor del programa ‘Hoy’ han provocado todo tipo de burlas dentro de las redes sociales, esto parece no afectarle.

Así lo confirmó durante el programa de radio que conduce Flor Rubio, en donde recordó algunos detalles de lo que sucedió el pasado martes 5 de abril, cuando se enfrentó a golpes con el representante legal de “Caza Fantasmas”, con quien mantiene una acalorada guerra de dimes y diretes desde hace varios años y que pretenden poner fin con un encuentro sobre el cuadrilátero, pero que hasta el momento no han logrado ponerse de acuerdo.

“Ni me apena, ni me acongoja, no me causa ningún problema. Si a eso fueron, pues salieron pateados”. Alfredo Adame

Asimismo, explicó que la pelea sucedió cuando ya estaba terminando la conferencia, momento en que el abogado de Trejo se paró, lo empezó a insultar y asegurar que había sido él quien canceló la pelea, situación que no soportó.

“Me le dejé ir a los golpes, le dije eres una rata. Le puse un puñetazo y una patada. Me tira, me levanto y le tiro otro puñetazo y otra patada”, explicó.

Y tras la ola de señalamientos debido a que nuevamente terminó en el piso sin poderse defender, Adame aseguró que todo se debió a que sus zapatos eran nuevos y se resbaló.

“Resulta que estaba estrenando unos zapatos nuevecitos, pero estaba mojado porque se cayó un vaso de agua y me volví a resbalar. No las pude ni aplicar (las patadas de bicicleta), me fui de lado y me levantaron”, argumentó en su defensa.

Asimismo, reiteró que todo se trató de una trampa que le pusieron y cayó, pero está seguro de que en realidad lo admiran porque no se deja de nadie y solo reaccionó a los insultos.

