Accidente de tránsito deja a once heridos tras colisión contra un camión de comida en Austin, Texas

Un accidente de tránsito dejó once personas heridas, dos de ellas de gravedad, cuando dos vehículos chocaran entre sí, se estrellaran contra un camión de comida y un grupo de personas, cerca de Butler Metro Park, en Austin, Texas, informaron las autoridades.

La policía recibió varias llamadas de emergencia sobre el accidente cerca de las 8:18 p.m. y a las 8:24 de la noche acudió una ambulancia para ayudar a los lesionados.

Los dos pacientes con heridas graves, fueron declarados alerta de trauma, que las autoridades explicaron que trata de un sistema de clasificación usado en algunos hospitales para dar un aviso previo de que los pacientes que ingresan puedan necesitar servicios de traumatismos graves o una sala de operaciones.

Las dos personas que no fueron trasladas al hospital se negaron a recibir tratamiento o trasporte.

“Es posible que hayan sido un poco raspados, pero ciertamente nada que necesite ningún tipo de tratamiento, evaluación o transporte; pudieron alejarse”, dijo la capitana Christa Stedman, oficial de información pública de ATCEMS.

#ATCEMS is on scene of a Major Collision involving multiple vehicles & pedestrians at 1800 Barton Springs Rd (20:18). #ATCEMSMedics on scene reporting 2 vehicles involved, 1 collided into a food truck & multiple pedestrians. Current patient count is 8, w/ 2 Trauma Alerts.

La capitana dijo que el accidente fue “una colisión tipo t-bone, y uno de los vehículos fue empujado contra los peatones cerca del camión de comida”.

En el lugar respondieron nueve ambulancias, dos comandantes de distrito y efectivos administrativos.

Los testigos que presenciaron el hecho dijeron a KVUE que una camioneta Ford F-250 blanca viajaba a toda velocidad y colisionó con un sedán Scion tC que giraba en una esquina, por lo que el sedán salió de la carretera y golpeó el camión de comida Holla Mode.

Un testigo dijo que el choque sonó “como una explosión, como una bomba”.

Por otro lado, un sargento del Departamento de Policía de Austin dijo que ambos conductores de los automóviles que chocaron están cooperando con las investigaciones, pero que era demasiado pronto para decir si se presentarán cargos al respecto.



We’re told @ATCEMS PIO will be here shortly. pic.twitter.com/QoznEh3QEf— Brianna Hollis (@BriHollisNEWS) April 9, 2022

